El músico Willy Crook sufrió un ACV y fue inducido a un coma farmacológico

El martes 8, el músico Eduardo Guillermo Pantano Crook, conocido como Willy Crook, sufrió un accidente cerebrovascular y desde entonces se encuentra en coma farmacológico. "Con profunda tristeza, pero sin perder las esperanzas, comunicamos que nuestro amado Willy Crook ha sufrido un ACV en el día de ayer. El último parte médico indica que fue trasladado de terapia intensiva a la unidad ACV especializada", informó Paula Alberti, su jefa de prensa, en Twitter.

Y agregó: "Sigue en coma farmacológico, respiración mecánica, toma de presión y estable, sin modificaciones en su cuadro en estas últimas 18 horas. Familia, amigos, músicos, colaboradores, fans, pedimos por su pronta recuperación. ¡Vamos Willy! Estamos junto a vos en nuestras oraciones y pensamientos positivos. Los mantendremos informados".

Crook, de 55 años, es guitarrista, saxofonista, cantante y compositor. Entre los año 80 y 90 pasó por bandas importantes del rock nacional, como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con quienes colaboró en los discos "Gulp!" y "Oktubre"; Riff, junto a Pappo, Los Fabulosos Cadillacs, Los Abuelos de la Nada y hasta compartió escenario con Charly García en 1993 en la estadio de Ferro.

Inició su carrera como solista en 1995, con el lanzamiento de, "Big Bombo Mamma", su primer álbum, al que le siguieron "Pirata" (1996), "Willy Crook & Funky Torinos" (1997), "Eco" (1998), "Vivo I" y "Vivo II" (1999), "Crük" (2000), "Versiones" (2000), "Fuego amigo" (2004), "X" (2016), "Lotophagy" (2019) y "Reworked" (2020).

También fue telonero de James Brown y David Bowie en sus visitas a la Argentina. "De telonero de James Brown hice un repertorio corto, quería hacerlo así porque sabía que era un plomo para la gente que lo iba a ver escucharme a mí. Cuando salí del escenario vi una luz blanca y eran sus dientes, me pidió que tocara otra canción y yo me quedé perplejo, más que halagado. Hablé con él una media hora, cuarenta minutos, fue una gran experiencia y hasta me dijo que quería que cuando vuelva sea su telonero de nuevo", relató Crook en una entrevista. Y aseguró que la experiencia con el "Duque Blanco" no fue tan agradable: "Le iba a pedir que me firme unos álbumes y me miró a lo lejos con cara de asco, pegué la vuelta y entendí que son artistas, seguramente están hartos de que la gente les pida un autógrafo. Seguro fui la única persona que renunció a pedirle algo en Buenos Aires".

En 2020, a raíz de la pandemia, se sumó a la ola de recitales por streaming, una modalidad que, a su criterio, "llegó para quedarse". "Es raro, pero los recitales por streaming, si acaso recuperamos la vida tal como era, van a permanecer. Habrá gente a la cual le convendrá el hecho de que le lleven el show a su casa y no ir hasta él. Para el artista, en cambio, es un formato un poco frustrante porque falta la interacción, el fragor y el desastre del show en vivo, con la gente cerca, con los mozos yendo y viniendo, el ruido de las conversaciones", reflexionó en un reportaje. El último verano pudo reencontrarse cara a cara con sus fanáticos en varios recitales. De hecho, tenía prevista una fecha para este viernes 11, que fue cancelada a raíz de sus problemas de salud. (NA)