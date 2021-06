El hombre que rifa su auto para evitar el desalojo recaudó un millón de pesos y espera un milagro

El puntaltense que rifa su auto para conseguir $ 2.500.000 evitar que lo desalojen, contó que hasta hoy alcanzó a recaudar poco más de un millón de pesos, pero “todavía estamos lejos y el desalojo es mañana, entre las 10 y las 12 del mediodía”.

Claudio Pucheta contó días atrás que compró “de buena fe” un terreno sin escritura, donde construyó su casa familiar y ahora el dueño legítimo le reclama la propiedad o el dinero.

Es por eso que Pucheta, policía de Establecimientos Navales, organizó el sorteo de su Renault Logan modelo 2012 para alcanzar aquella cifra.

“Mañana es el desalojo y solo un milagro de Dios puede cortar esa situación —relató Pucheta en un video que difundió a través de las redes sociales—. Acá estamos, todavía en la pelea y con el ánimo siempre arriba.”





“Vamos a ver qué nos pone Dios en el camino mañana. Es una prueba tan dura, difícil y fuerte, pero tengo la capacidad de llevarla adelante. Le pido a la otra parte que me dé la oportunidad de pagar y terminar con esta agonía. Les hablo al corazón. No se arrepientan el día de mañana, de no haber podido hacer el bien”, agregó.

La casa está en Estomba y diagonal Sarmiento, donde Pucheta vive con su esposa, 4 hijos y un sobrino. Para contactar a Claudio Pucheta podés entrar en la publicación de Facebook o a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/claudio.pucheta.904