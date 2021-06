Un puntaltense que compró un terreno sin escritura y construyó su casa familiar, ahora rifa su auto para pagar una deuda y evitar que lo desalojen.

Se trata de Claudio Pucheta, un policía de Establecimientos Navales que en 2014 compró un lote a través de un boleto compraventa y ahora el verdadero dueño se lo reclama.

"La compra fue de buena fe —asegura Pucheta—. El vendedor me convenció de que era suyo porque tenía boletas a su nombre y los planos catastrales. Cometí el error de no asesorarme.”

La casa está en Estomba y diagonal Sarmiento, donde Pucheta vive con su esposa, 4 hijos y un sobrino.

Hoy, un fallo judicial lo obliga a entregárselo a su dueño legítimo y el desalojo es el 10 de junio. La otra opción es pagar $ 2.500.000 por el terreno.

"Es una suma inalcanzable para mí, por eso tuve que salir a pedir el apoyo de la comunidad”, dice Pucheta, que lanzó 5.000 números a 500 pesos cada uno, para sortear el 3 de julio su auto Renault Logan 2012.

“A esa persona, no la culpo de nada. El fallo salió a su favor y no tengo argumentos jurídicos. Me dispuse a pagarle el terreno en cuotas, a pesar de que ya lo pagué, pero me exige el valor total en efectivo”, se lamenta.