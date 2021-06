El gesto de "San Torrico" que salvó al bahiense Alan González: "Dios me lo puso en el camino"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@gmail.com

Días atrás, el bahiense Alan González contó el mal momento personal que estaba atravesando tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda jugando para Atlético San Martín de Mendoza y las complicaciones que le generó la recuperación, ya que el club no se hizo cargo del costo de la operación.

En conflicto con la institución mendocina y a la espera de una solución para poder volver a jugar, el defensor ex-Villa Mitre publicó un video con la intención de contar su situación y esperando "que esto quede como precedente y no le pase más a nadie".

Pero entre tanta incertidumbre, la ayuda finalmente llegó y nada menos que de la mano de Sebastián Torrico, arquero emblemático de San Lorenzo y, curiosamente, presidente y fundador del equipo que enfrentaba Alan cuando se lesionó disputando el Regional Amateur: FADEP (Fundación Amigos por el Deporte).

"Acá ando, todo tranquilo, ya operado, así que bien. ¿Torrico? ¡Un crack! ", le contó anoche Alan a La Nueva., recientemente arribado a nuestra ciudad, tras ser intervenido exitosamente en el Sanatorio AMTA de Ciudadela.

"Cuando me lesioné, empezamos a hablar (con Torrico). Me preguntaba cómo estaba, cuando yo todavía creía que San Martín se iba a hacer cargo de la operación. Después, cuando pasó todo, me hizo el nexo con el médico de San Lorenzo. También me consiguió los tornillos y el médico consiguió el sanatorio. Todo gestión de él", destacó González, de 32 años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El mendocino Torrico es uno de los jugadores más importantes en la historia de San Lorenzo, entre otras cosas por haber sido figura en la obtención de la Copa Libertadores 2014, el máximo triunfo de la institución de Boedo.

Además, desde FADEP intenta fomentar "el sentido de responsabilidad, compromiso, constancia, respeto, disciplina, solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo y juego limpio".

El pasado martes, Alan fue operado por el médico Fernando De Alzaa y en los próximos días tendrá que regresar a Buenos Aires para que le saquen los puntos y la férula. Y después sí iniciar la larga recuperación en nuestra ciudad, junto a los afectos.

"Salió todo 10. Ya estoy en casa con mi familia y sin dolores, así que llevándolo espectacular", señaló Alan.

"Estoy súper agradecido a Sebastián. Dios me puso esta persona en el camino; me resolvió un problemón", resaltó el defensor.

Por sus atajadas en momentos clave, el arquero de 41 años se ganó el mote de "San Torrico" para todo el pueblo azulgrana. Ahora también para Alan, pero por su don de gente y por brindarle una ayuda en un momento tan difícil.

Sin dudas, Torrico es mucho más que un buen arquero.