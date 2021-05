Alan González: "Espero que esto quede como precedente y no le pase más a nadie"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

El pasado 21 de febrero el defensor bahiense Alan González se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda jugando para Atlético San Martín de Mendoza el Regional Amateur y desde aquel día todo se volvió confuso, engorroso e incierto.

El exjugador de Villa Mitre (32 años) decidió regresar a nuestra ciudad y lucha porque el club mendocino se haga cargo de la operación, tal como cuenta que le habían prometido el día después al encuentro en el que se lesionó.

"Me lesioné y al otro día hablé con el presidente (Gabriel Mostaccio) y me preguntó si me iba a operar en Bahía Blanca, me dijo: ‘Nosotros pagamos la operación y el seguro, después nos reintegra el dinero’. Listo, dije yo, me voy a Bahía, el club me da la plata y después a ellos se la reintegran", le contó Alan a La Nueva.

"Le pedí presupuesto a Ariel Carli (histórico médico del Club Villa Mitre), me lo pasó y se lo envié a San Martín. A los dos días me contestaron que no iba a poder ser y que según el seguro yo tenía que hacer la operación sí o sí en aquella provincia", continúo.

Lo que parecía sencillo en un principio, fue todo lo contrario con el correr de los días. Cruces eternos que terminaron con González teniendo que realizar un video a través de sus redes sociales para contar la situación que estaba pasando y así hacer visible su problema.

"Lo que quería con el video era que se visibilizara un poco mi situación y de muchos jugadores que estamos en el Regional Amateur y que no tenemos contrato", justificó.

"Hubo novedades después del video, se comunicó conmigo gente de acá de Bahía, médicos de Bahía, gente del Hospital, gente de Mendoza… un montón. Agrupaciones, gente de San Martín y muchísima gente con la que no tengo un trato diario estuvo conmigo", agradeció Alan.

-¿Qué pasó después que te dijeron que tenías que ir para allá a operarte?

-A partir de ahí empecé a preguntar todos los días cuándo me operaba. Ahí empezó el verso que me han hecho durante 70 días, que faltan los tornillo, que llegan la otra semana, no, la otra... Hasta que en un momento, el dirigente con el que hablaba, porque el dirigente me bloqueó del WhatsApp y de las llamadas, me dijo: 'Alan está complicado operarse acá, ¿por qué no gestionas la operación en Bahía?'. Le dije que acá era imposible, por la pandemia, todo… anteriormente me habían hecho hacer los prequirúrgicos no sé para qué…

Esta serie de inconvenientes hicieron que Alan decida acudir a la Justicia y el 28 de abril le mandó al club una carta documento para que "se encargue el abogado y no tener más comunicación con ellos".

-¿Cómo es la situación cuando llegás a un club que no juega a nivel profesional, firman algún tipo de seguro o algo?

-Supuestamente hay un seguro que cubre a toda la Liga, que se encarga de asegurar a todos los jugadores y vendría a ser el ente regulador de los equipos de la categoría. Acá no pasó nada de eso. El presidente salió a decir que yo me había negado a ir a operarme a Mendoza, cuando yo le dije que tengo pruebas de que nadie me dio una fecha de operación y sí tengo pruebas que dicen que todavía no consiguieron los tornillos, que la fecha no estaba o no estaba el médico.

-Más allá de que haya o no algo firmado, uno piensa que en estos casos el club va a estar presente...

-Lógico, eso es lo que más me duele, pero también lo que yo reclamaba en la carta documento es que yo me lesioné jugando para el club y a partir de ahí no pude jugar más. Entonces lo que le expresé al club, más allá de la operación, es que el se haga cargo de los meses que voy a estar sin jugar porque yo me lastimé jugando allá. Ellos me dijeron que no, porque no había contrato, pero era algo moral, no de contrato o un papel.

"Uno se queda tranquilo, sabe que está haciendo las cosas bien. Yo dije que me operaba en Mendoza, iba en el auto con mi señora y al otro día del alta me volvía. Salieron a decir que había pedido un hotel para toda mi familia…boludeces".

-¿Te sorprendió todo esto? ¿Cómo era el trato con la dirigencia durante tu estadía allá?

-Hasta la lesión, el trato era normal. Obvio que había cosas que por ahí no nos gustaban, pero había que adaptarse para no ir al choque. Pero después de la lesión fue otra cosa.

-Imagino que seguís en contacto con compañeros de allá. ¿Qué te dicen de todo esto?

-Sí, hablo con la mayoría de los chicos, no pueden creer el manejo y que esto todavía siga pasando en el fútbol. Cuando lo lógico era que los dirigentes hiciera lo que tenían que hacer y operarme lo antes posible. Yo voy a cumplir tres meses sin jugar y para un futbolista eso es muchísimo.

-¿Cómo estás vos con todo esto que te está pasando?

-Estuve un tiempo muy angustiado, triste porque no sabía lo qué iba a pasar. Ahora ya lo tomo con calma, ya se lo que va a venir. Durante meses estuve con mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, ahora ya estoy tranquilo, mejor, descansando en Dios y aprovechando que estoy en Bahía y tengo a la familia.

-¿Cómo sigue todo esto, tomaste una decisión?

-Lo próximo es operarme, encarar la recuperación y que fin de año llegue pronto para poder volver a la cancha, que es lo que más anhelo y más me interesa en este momento. Me voy a operar por mi cuenta y después veré qué pasa con el club y qué dice la Justicia.

-Como dijiste en el video, te gustaría que esto siente un precedente para que ningún otro jugador pase por lo mismo...

-Tal cual, fui claro. En el video dije que espero que esto quede como precedente y que no le pase más a nadie. Es una situación triste y dolorosa, pero es un poco el desamparo que hay en estas categorías.

La respuesta

El presidente de la institución, Gabriel Mostaccio, habló en "Ovación 90" (Radio Nihuil) tras el video publicado por Alan.

"Un día me llamó 40 veces y durante toda la semana, mensajes, mensajes y mensajes, hasta que le dije que llegaba hasta acá, 'si no estás conforme con lo que te ofrecemos tendrá que haber un intermediario que resuelva el problema. Porque cuando las partes no se ponen de acuerdo, hay un intermediario que debe solucionar esto, vayamos a un juicio, que haya un mediador, diga quien tiene razón y se acabó. Lo que sí, te voy a bloquear porque no puedo recibir en el día 40 llamadas tuyas en mí teléfono personal'. Eso es exactamente lo que pasó", dijo el presidente.

"González ha estado en contacto con el mánager del club, los elementos quirúrgicos están todos, tiene turno ésta semana con el Dr. Bertona, todo nos ha salido $18 mil, no es caro, no es significativo. No es por plata que no se ha comprado, él se tendría que haber quedado acá una vez que cobró, haberse operado y haberse ido, hubiera sido lo mejor. Quizás en ese momento no habíamos conseguido el material, lo mismo nos pasó con Moretti, Roggerone y Atencio, todos han sido operados y cuidados por el club en su recuperación", señaló, entre otras cosa, Mostaccio.