"Cuti" Romero entre algodones: será duda hasta último momento

En las vísperas de un nuevo entrenamiento de la Selección Argentina, que a partir de esta tarde empezará a trabajar pensando en los cuartos de final de la Copa América ante Ecuador, el cuerpo técnico de la Albiceleste tendrá uno de los principales focos en Cristian Romero, la gran incógnita del once para el partido que se viene.

La distensión en la rodilla que sufrió "Cuti" en uno de los entrenamientos de la semana pasada lo dejó afuera del duelo ante Bolivia -del que de todas maneras no iba a ser parte- y lo puso en duda para jugar con Ecuador.

El defensor central evoluciona bien y rápido, por lo que hay optimismo pensando en su presencia en el once titular para el sábado. Sin embargo, habrá que ver si efectivamente puede entrenarse a la par mañana, en la práctica formal de fútbol, y el viernes, cuando trabajen la pelota parada.

Scaloni no quiere prescindir de Romero, y lo arriesgaría en caso de ser necesario aunque hay otra realidad que también parece influir: el Atalanta, dueño del pase del defensor, sigue de cerca la lesión del "Cuti" y no está muy de acuerdo con que el cordobés juegue si no está en condiciones. Así las cosas, será fundamental saber cómo se entrena esta tarde Romero y ver si mañana puede ser parte de la práctica de fútbol.

En el ideal de Scaloni, Romero y Otamendi conformarán la dupla central de Argentina frente a Ecuador por cuartos de final, pero si Romero no llega, su lugar será ocupado por el exRiver.

Por su parte, Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, espera por dos piezas clave: Enner Valencia, quien no terminó el partido con Brasil por una molestia muscular, y Moisés Caicedo. Ambos están muy complicados para enfrentar a Lionel Messi y compañía, el sábado desde las 22.