Úrsula Vargues, contra los argentinos varados en Miami: "No vuelvan, nos hacen un favor"

La exmodelo Úrsula Vargues usó hoy sus redes sociales para referirse a las críticas por el “cepo aéreo” que restringe la cantidad de personas que pueden ingresar por día al país, según indicó Infobae.

La medida, tomada en medio de la segunda ola de coronavirus en Argentina, generó descontento y hubo muchos mensajes en contra. Uno de ellos fue de Yanina Latorre: “Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuánto, que vaya a un hotel 10 días de cuarentena. Pero... ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar ¿se la agarran con nosotros porque viajamos?”.

Vargues, en cambio, se mostró a favor de la medida con algunos polémicos tuits: “¿Te fuiste? ¿Pensaste que eras superior? A Argentina no entrás”, sentenció.

“Andante a donde mierda quieras estar. Pero a Argentina no entrás. Nos estamos sacando una horda de imbéciles en un Twitt. Deseo que no vuelvas al país. Quedate lavando platos en Miami. Y no se te ocurra volver”, agregó.

La exmodelo definió a las personas varadas como “la grasa que nos sobra” y en otro posteo dijo que a ella también le gustaría viajar pero que prefiere no hacerlo porque “hay que cuidarse”.

“Exigen volver a un país que odian, porque en Miami son pobres. Al fin una imbécil que se creía mil no puede volver. El cornude es muy de ir a Miami. Y tu marido es un boludo. Pobre mina. Se hace la canchera y no tiene apellido sin su marido. Nadie necesita a la cornuda. A la gente de mierda ni cabida. Miami les ama. Quédense allá”, expresó.

Además del cupo de 600 ingresantes al país por vía aérea, la disposición implica un cierre de fronteras que podrá ser alterado sólo por excepciones dispuestas por la Dirección Nacional de Migraciones. (Infobae)