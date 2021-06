Economista señaló que "la única política de Estado que tuvimos es generar más pobreza”

La directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, criticó este miércoles la inconsistencia de “un contrato social pervertido” que atraviesa diferentes gobiernos y que tuvo como consecuencia que “en los últimos años, la única política de Estado que tuvimos es la de generar más pobreza”.

La dura descripción de la situación económica y social de la Argentina de Dal Poggetto fue expresa en el marco del XXIV Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) en una exposición en la que lamentó que no hay soluciones inmediatas porque “nadie quiere tirar la primera piedra y todos quieren que el ajuste lo haga el otro”.

Dal Poggetto compartió su exposición con el economista de IAE y la Universidad Austral, Roberto Vassolo, quien se manifestó en desacuerdo con quienes sostienen que los problemas de la Argentina tienen que ver con el capitalismo ya que, a su juicio, el país “hace muchísimo tiempo que dejó de ser capitalista” y en la actualidad “no encaja en ninguna de las variantes del capitalismo que hay en el mundo”.

Al respecto, indicó que la presión impositiva local es “el doble de la de Rusia o China” y “el triple de la mayoría de los países europeos”. “En la Argentina legalmente hemos abolido la tarea empresarial, con un diseño que nos obliga a navegar con un pie en la informalidad”, añadió Vassolo, para quien esa situación “es una maquina generadora de pobreza”.

En ese sentido, sostuvo que con ese diseño “estamos creando gente desprotegida desde el arranque, estamos diseñados para fracasas y lo estamos logrando”, sentenció.

El Encuentro de ACDE comenzó con la alocución de Ignacio Gorupicz, de McKinsey & Company, quien se preguntó, en línea con lo que luego señalaron Dal Poggetto y Vassolo, “qué tan tierra fértil es la Argentina para crear trabajo decente”.

La titular de Eco Go remarcó la importancia de aumentar la productividad, pero reconoció que esa tarea entra en colisión con las condiciones de equidad social, ya que por lo general deriva en un aumento inicial del desempleo, como ya ocurrió en la década del ’90 con el régimen de Convertibilidad.

En ese marco, admitió que no tenía soluciones inmediatas y que estas no se pueden limitar a “preguntas parciales” sobre aspectos sectoriales que no tienen en cuenta el contexto general. “La pregunta es cómo empezamos, unos dicen bajando los impuestos, otros con que todos tienen que pagar”, señaló.

Para la economista, los problemas de la Argentina derivan de “un contrato social pervertido, en el que se construyó un Estado de bienestar antes de desarrollarse”. “Ese contrato nunca logró financiarse, entonces periódicamente traccionamos el gasto y volvemos a generar déficit”, describió.

Por su parte, Vassolo señaló que “en un proceso gradual pero bastante anárquico, en los últimos cuarenta años se generó una presión impositiva teórica en la que para hacer un negocio en blanco, nos encontramos que hay que poner plata”.

Para el economista, esa situación “sólo es comparable a la de algunos países de África” y lo que logra como resultado es que la Argentina “no tiene emprendedores que emprendan”. (NA)