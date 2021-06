Último día del Tren Sanitario en Bahía: "Nos desbordó la demanda en hisopados"

El Tren Sanitario, que arribó a la ciudad el sábado pasado, terminará hoy a las 16 su actividad en Bahía Blanca, que se realiza por orden de llegada, sin turno previo.

Su coordinadora Mariana Delgado contó que recibieron toda gente de Bahía y que tuvieron "alta demanda tanto en el sector de hisopados como en la vacunación".

"Nos superó las expectativas la cantidad de gente que acudió al tren a servirse de las prestaciones de salud que estamos haciendo. Y nos sorprendió bastante la positividad: el 28 tuvimos casi un 45 %, con 81 hisopados positivos", señaló la coordinadora en el programa Panorama de LU2.

En ese sentido, sostuvo que "no hemos registrado esta positividad en otras localidades; nos ha desbordado la demanda en hisopados, dado que veníamos haciendo entre 25 y 30 hisopados diarios en las otras localidades y anteayer tuvimos 198 en Bahía Blanca".

Delgado advirtió que "la gente no está pudiendo acceder al diagnóstico de testeo en el hospital o en el servicio de salud local; las personas refieren que se cerraron muchas salitas en el último año y que en algunos lugares no las hisopan si no tienen síntomas graves".

"Mucha gente también dice que lo tiene que abonar, y un testeo en la región está entre 6 mil y 7 mil pesos", agregó.

Las actividades que se desarrollan en el tren "están centradas en lo que es la atención primaria de la salud, control de niño sano, controles de salud en general, entrega de medicación dentro del programa Remediar y desarrollo del calendario nacional de vacunación, con la aplicación de la primera dosis de neumonía y la antigripal".

La coordinadora aclaró que esas dosis tratan de aplicarlas a personas mayores de 65 años y grupos de riesgo, por lo que pidió que aquellas personas que no integran esos grupos y tengan cobertura, "primero se acerquen a la obra social para que les apliquen la dosis o, en todo caso, vengan con alguna indicación médica" para acceder a la vacunación.

Por último, indicó que el tren también cuenta con un circuito de COVID donde "se realiza un cuestionario y luego se realiza el hisopado, con resultado a los 15 minutos".

Tras finalizar esta tarde su actividad en Bahía Blanca, el tren partirá el 5 de julio para la zona norte de Buenos Aires, con un recorrido desde Pilar hasta Junín.