Lautaro Martínez tendrá que acostumbrarse a ver una cara diferente y escuchar otra voz

El Inter de Milán, actual campeón del fútbol de Italia que tiene al argentino Lautaro Martínez como una de sus figuras más destacadas, anunció hoy la contratación de Simone Inzaghi como entrenador en reemplazo de Antonio Conte, quien se alejó del club tras haber ganado la Serie A.

Simone Inzaghi, flamante técnico de Inter.

"Inter tiene la satisfacción de anunciar que Simone Inzaghi será el nuevo entrenador del equipo hasta junio de 2023", indicó el club de Milán en un comunicado oficial.

Inzaghi, de 45 años, dirigió durante las últimas seis temporada a Lazio, club con el que ganó una Copa de Italia y dos Supercopas de Italia, y el Inter será el segundo equipo en la Serie A.

El flamante entrenador asumirá el 1 de julio próximo y una de sus primeras misiones en el club será retener a Lautaro Martínez, pretendido por varios clubes grandes de Europa, uno de ellos el Atlético de Madrid, campeón de La Liga de España.

Se queda Lukaku

Romelu Lukaku, el delantero belga de 28 años y compañero de Lautaro era pretendido por varios equipos, aunque él mismo despejó la incógnita.

"Me quedaré en Milán. El desafío es volver a ganar. Me siento bien en el Inter. Al fin pude ganar un título, es algo que me gustó y ahora quiero repetirlo", afirmó Lukaku, quien, a la vez, contó que tuvo una charla telefónica con el flamante técnico.