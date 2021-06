Loading Screen #6: Los clásicos del Ciber

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubiuldelmal.com

Durante el primer lustro del nuevo milenio los ciber-café eran las cervecerías artesanales de ahora. Desde el primer acceso a una computadora con internet hasta imprimir trabajos para la escuela, una gran parte de nosotros vivía asistiendo a estos lugares con distintas finalidades. Pero hubo una gran parte que supo destacarse del resto haciendo hincapié en lo lúdico y competitivo, poniendo un énfasis importante sobre los distintos títulos que se disputaban en las computadoras.

Muchos de estos títulos quedaran en la memoria colectiva de toda una generación de personas que hoy en día forman parte, o simpatizan, con la escena de los deportes electrónicos. Y es que es muy complicado desconocer una herencia que formo parte de toda una generación de jugadores y jugadores durante una parte fundamental de sus vidas.

Quien les escribe lo hace rememorando sus primeras sentadas en un olvidado ciber de Villa Rosas, jugando un titulo que años después seria uno de los pilares fundamentales no solamente de su vida, sino de su profesión. Y casos como este podemos encontrar por todos lados, teniendo en cuenta que la escena nacional del gaming se forjo en estos lugares jugando Counter Strike 1.6, Warcraft 3 y Age Of Empires.

Varios nos acordamos de los gritos de aliento en estos lugares, de los chamanísticos personajes que se mantenían cual profetas durante días jugando Diablo II o MU, de las primeras PlayStation 2 que llegaban a estos lugares para agregarle la diversidad que solamente una consola de semejante calibre puede agregar.

Y es que desconocer el potrero es desconocer la historia misma. Hoy en día ya no quedan vestigios de estos lugares que tanto amor supieron albergar, ya sea por el avance de la tecnología o por el rápido deterioro cultural del que varios de estos establecimientos sufrieron. Algunos de estos lugares han logrado sobrevivir al paso de los tiempos adecuándose a las nuevas tecnologías y a un nuevo enfoque dentro de la comunidad gamer, donde pareciera que si no se juega a algo para competir no tiene ningún tipo de valor.

Y este enfoque se ve reflejado en los llamados Gaming Centers, espacios creados con la finalidad de brindar un espacio de entrenamiento y competencia para el deportista electrónico de alto rendimiento. Con una industria que literalmente saca juegos con la sola finalidad de tener una escena competitiva a su alrededor, este panorama va a seguir en crecimiento por un largo rato.

Ojala el día de mañana exista alguna propuesta que no piense tanto en el competidor sino en el jugador, que sea inclusiva con sus clientes y que tenga como finalidad ser un lugar de acercamiento para una comunidad que por necesidad esta conectada, pero al mismo tiempo se encuentra cada día mas separada.

Con la importancia y la relevancia que sabemos están teniendo los videojuegos en estos tiempos tan difíciles que estamos afrontando, ya sea para educación o para esparcimiento van a seguir formando parte de nuestro día a día. Solo queda en nosotros seguir cuidando la comunidad de la que formamos parte, y seguir invitando a aquellos que el día de mañana esperan encontrar un camino menos sinuoso del que nosotros tuvimos que construir.