Grandes descuentos en Steam

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Con la llegada del cambio de estación llega una nueva edición de la Steam Summer Sale, una de las grandes oportunidades que tenemos en el año para poder acceder a los mejores títulos de la plataforma a un precio increíble.

Si bien muchos de estos juegos terminaran en nuestra biblioteca juntando polvo, no descartamos que encuentren algún juego o DLC que les enriquezca las semanas venideras. En nuestras ofertas destacadas vamos a señalar toda la franquicia de Final Fantasy, Dark Souls y Los Sims con hasta un 86% de descuento. Otros titulos que merecen la pena destacar entre tantos son Horizon Zero Dawn a un 40%, Hollow Knight a $80 ARS y Sekiro: Shadows Die Twice a 50% de su valor original.

