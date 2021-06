Por saludar a sus abuelos, provocó una caída masiva en el Tour de Francia

Si existe algo doloroso de ver son las tremendas caídas masivas en un pelotón de ciclistas, algo de lo que suele mostrar el Tour de Francia.

Este sábado se puso en marcha la edición 108, cuya primera etapa quedó para el francés Julian Alaphilippe al adjudicarse el tramo Brest-Landerneau.

En medio del desarrollo de esta tradicional prueba se produjeron un par de accidentes, con ribetes insólitos y no menos espectaculares.

El más inquietante fue el que provocó una turista alemana que, por enviar un saludo a sus abuelos, exhibió un cartel justo cuando pasaba el pelotón.

"Allez Opi-Omi!", decía el cartel, que se traduce como "Venga abuelita y abuelito!" en galo-alemán.

El ciclista que embiste el cartel es Tony Martin, quien al desestabilizarse cae y provoca la caída masiva.

Mirá el fatídico momento:

También hubo otro accidente. Fue a siete kilómetros de la llegada, cuando los corredores pugnaban por un mejor posicionamiento de cara a la entrada a Landernau.

Se produjo como consecuencia de la patinada de uno de los ciclistas que encabezaban el pelotón:

🚴‍♀️ The 2nd bad crash at the Tour De France! 💥



Unfortunately, Chris Froome looked seriously hurt.#Froome #TDF #TDF2021 #TourDeFrance #Crash #France #Alaphilippe #cyclingpic.twitter.com/66aLn5Qn4R