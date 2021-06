Sigue la búsqueda de los 9 argentinos tras el derrumbe y tragedia en un edificio de Miami

La búsqueda de las 99 personas que permanecían desaparecidas luego del derrumbe de un edificio en Miami, entre ellas nueve argentinos, permaneció durante toda la madrugada en medio de los reclamos de los familiares por una presunta inacción de los rescatistas.

La Cancillería argentina oficializó la cifra de argentinos que aún no fueron encontrados, aunque solo trascendieron los datos de tres de ellos: un cirujano, su pareja y la pequeña hija de ambos de apenas siete años.

En tanto, uno de los argentinos que eran buscados fue hallado el jueves por la tarde, según informaron fuentes diplomáticas, quienes agregaron que su nombre “fue incluido por error en la lista”.

Surfside, la zona donde se produjo la tragedia en la madrugada del jueves, habitualmente es visitada por argentinos. A pocas cuadras de allí se encuentra un área conocida popularmente como Little Buenos Aires por la cantidad de argentinos que residen allí y por la presencia de restaurantes y locales vinculados a las tradiciones locales.

Tremendo el momento del derrumbe en Miami pic.twitter.com/2vfSq0yDZc — Javier Navia (@javiernavia) June 24, 2021

El siniestro se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue, cerca de Miami Beach, y por el momento, se ignoran las causas. Según el canal local WPLG, hay personas atrapadas en los escombros y los bomberos rescatan a vecinos por los balcones.

Alicia Franquisena, una argentina residente en Miami, declaró: "Se habla de un derrumbe parcial pero yo creo que han sido muchos los departamentos que han caído. Es inexplicable porque la ciudad hace muchos controles".

"Cada vez que se vende un departamento se hacen inspecciones exhaustivas. Hasta el momento hay una victima fatal. Se han recuperado 15 personas con vida", indicó la mujer, quien trabaja en los Estados Unidos. Consultada acerca de la posibilidad de un atentado, respondió: "Yo no sé si es un atentado o no lo es. Eso lo vamos a saber con el tiempo".

Esta versión se basa en que la zona donde ocurrió el derrumbe es habitada por la comunidad judía y la imagen del siniestro parece similar a las de las explosiones que producen los atentados dinamiteros.

"Me dijeron que una de las torres se derrumbó parcialmente. Son 14 pisos en total y se derrumbó parcialmente. No sé cuántos son los afectados. Aún no dieron cifras oficiales de muertos y heridos, pero la verdad es que ha sido una tragedia”, agregó.

Cuando le preguntaron por la posibilidad de que haya argentinos atrapados entre los escombros, Franchisena lo confirmó. "Debe haber varios argentinos en el edificio. Esta es una zona muy buscada por los argentinos. Está muy cerca del shopping de Bal Harbour. Para que tengan una idea, hay argentinos que están buscando conocidos y familiares”, señaló en declaraciones a una radioemisora metropolitana.

Rodrigo, un residente que vive en la zona, aseguró en diálogo con el canal de noticias TN que hay tres argentinos amigos suyos que se hospedaban en el edificio colapsado. Y contó que otra pareja logró escapar en el momento del derrumbe. (NA)