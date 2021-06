Lenny Kravitz reaparece y lanza el videoclip de su nueva canción "Raise Vibration"

El exitoso cantautor de rock estadounidense Lenny Kravitz presentó hoy el videoclip de su última canción, Raise Vibration, filmado en escenarios paradisíacos de las Bahamas que acompañan un mensaje de "esperanza, unión y sobre permanecer valiente en la búsqueda de la pasión y el propósito".

Así la describió el músico en declaraciones a la prensa, en las que agregó que tanto él como el fotógrafo y director Mark Seliger, creador del video, intentaron además "capturar el espíritu de inspiración sinónimo" de esas islas del Caribe en este corte que lleva de título el mismo nombre de su onceavo y último disco, lanzado en 2018.

"Esta canción es muy especial para mí. Mark y yo llevamos este mensaje muy en serio, y es algo que quiero compartir una vez que vuelva de gira", agregó.

La impactante locación es asimismo el lugar en el que Kravitz, ganador de cuatro premios Grammy, se encuentra viviendo desde fines de febrero y principios de marzo del año pasado, tras el inicio de la pandemia de COVID-19.

Durante ese período, el autor de las famosas Are You Gonna Go My Way y Fly Away también escribió Let Love Rule, un libro de memorias que se transformó en best seller, mientras comenzó a componer y grabar nuevas canciones para su próximo álbum. (Télam y La Nueva.)