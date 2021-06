El Sindicato de Municipales denunció presiones hacia los trabajadores

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Marcelo Sottile, denunció públicamente esta noche que desde la oficina de Recursos Humanos de la comuna "se están realizando presiones a los empleados" y, en este caso, remarcó los hechos sucedidos hacia "un agente histórico, 'una institución municipal', con una larga trayectoria, que ahora le tocó recibir un llamado con amenazas".

El gremialista sostuvo que tienen pensado iniciar acciones judiciales y "presentaciones ante los organismos que correspondan", y además, hizo alusión a un audio que comenzó a circular en las últimas horas, vinculado a la conversación mantenida entre una de las personas responsables del área de RRHH y el "empleado afectado del Hospital 'Eva Perón'".

"Concretamente le pone de manifiesto que si no hace la reducción de los residuos patogénicos, le volverán a asignar su tarea como barrendero en la calle y además le descontarán la bonificación por actividad crítica, lo cual implica un monto de alrededor de 20 mil pesos", dijo Sottile.

"Ya estamos al tanto de lo que está pasando con este compañero, que lleva 38 años prestando servicio para el municipio. La gente está recaliente (sic). Hay un malestar generalizado entre el personal. Seguramente vamos a accionar en contra del municipio y, en definitiva, tomaremos todas las medidas necesarias", agregó.

"Este trabajador no tiene la obligación de hacer el achique del material. No tiene que hacer reciclaje. No le corresponde realizar esa tarea", destacó Sottile.

"La persona que llamó a nuestro compañero ocupa un puesto político, designado por el Departamento Ejecutivo. Esta oficina fue creada hace unos 5 meses. Y a partir de allí, empezaron varias presiones hacia los empleados, como el achique de las jornadas de trabajo. Hay amenazas, recortes de salarios para el personal del CAPS. La persona que realiza los llamados lo hace cargo de la situación al propio intendente. En este caso, dice que por orden del intendente va a mandar a nuestro compañero al barrido, cuando le faltan dos años para jubilarse".

Retención por 72 horas

En tanto desde este miércoles y por 72 horas, el STM llevará adelante una retención de servicio, que alcanzará al personal administrativo del Hospital local, el Hogar del Anciano, la necrópolis y bromatología.

Mediante esta acción, que fue comunicada al Ministerio de Trabajo, subdelegación Punta Alta, se reclama el pago de la bonificación por actividad crítica y la recuperación de las horas ante los casos de reducción de jornada laboral.