El mejor regalo del Día del Padre lo hicieron Trae Young y Atlanta

Atlanta Hawks se clasificó anoche a la final de la Conferencia Este de la NBA.

Derrotó en el séptimo juego a Philadelphia Sixers por 103 a 96, para sellar la serie por 4-3.

El ganador tuvo en Kevin Huerter (27 puntos) y en Trae Young (21 tantos más 10 asistencias) a los máximos goleadores.

Atlanta jugará la final del Este frente a Milwaukee Bucks desde el miércoles venidero, a las 21.30. Será al mejor de 7 partidos.

En tanto ayer también comenzó la final de la Conferencia Oeste, con victoria para Phoenix Suns sobre Los Ángeles Clippers por 120 a 114.

En Phoenix -sin Chris Paul- la figura fue Devin Booker (40 puntos, 11 asistencias y 13 rebotes). El juego 2 va el martes a las 22.

Por otra parte, la nota emotiva en la clasificación de Atlanta fue cuando, tras finalizar el encuentro, Trae Young se dirigía al vestuario y regresó para regalar su camiseta a su padre, Rayford Young. Mirá el momento:

