Cambio de fases: Tornquist reclama actualizar el cálculo de sus habitantes

El cálculo del sistema de fases para determinar en qué etapa sanitaria se encuentra cada partido de la provincia de Buenos Aires, desnudó también una problemática que vienen arrastrando algunos distritos desde hace unos años y que terminó empeorando la pandemia: la cantidad de habitantes que estima el Estado es bastante diferentes a la población real en algunos municipios.

El último censo de población se desarrolló en 2010 y, a partir de entonces, o se toman los números que arrojó en ese momento, o bien se utiliza un promedio de crecimiento medio para todas las localidades bonaerenses y se agrega a esas cifras.

Así, en poblaciones que no son grandes urbes y en las cuales mil o 2 mil habitantes pueden mover la balanza hacia un lado o hacia el otro, esta diferencia en el conteo se traduce en más o menos ingresos en concepto de coparticipación o, incluso, en subir o bajar de fase sanitaria.

Tornquist es una de las comunas que viene reclamando una actualización, y no desde hace meses, sino desde hace varios años, durante la gobernación de María Eugenia Vidal, pero sus pedidos nunca fueron escuchados por una razón u otra.

Para la Provincia, el distrito serrano tiene 14.400 habitantes, en base a los números del Censo 2010 y el promedio de crecimiento estimado bonaerense. Sin embargo, desde la municipalidad señalan que esos números son muy bajos y estiman que -en realidad- la población del distrito alcanzaría las 20 mil personas. Esas cifra hoy no le alcanzarían para pasar de fase 2 a fase 3, pero lo dejaría a las puertas de un virtual cambio de etapa sanitaria.

En la comuna comandada por Sergio Bordoni señalan que “cualquier indicador nos da por encima de los números de la Provincia” y analizan distintos indicadores para argumentar su posición. Por ejemplo, si solo se toman padrones electorales, en las elecciones 2019 había 12 mil personas habilitadas para votar; si a ese número se le agrega la cantidad de alumnos que hay en las escuelas y jardines -3.800 chicos- y se le suma un estimativo de desertores escolares y menores de hasta tres años de edad, el resultado final daría 16.200 habitantes.

El conteo de los medidores de electricidad hogareños también aparece como un número a tener en cuenta: de acuerdo a la información de las cuatro cooperativas eléctricas que hay en el distrito, hay instalados y en funcionamiento unos 8 mil medidores, con una estimación de 2,6 personas por cada uno. De este modo, la cantidad de pobladores superaría los 20 mil.

Este número es el que más se acerca a las cantidades que se manejan desde Tornquist, que solventa la proyección en base al uso de los efectores de salud, resaltando también que al ser un distrito turístico, no solamente los habitantes fijos los utilizan.

“Entendemos que, en base estos números, estaríamos al límite y sería más fácil llegar a la fase superior -dijo a “La Nueva.” el secretario de Gobierno, Ezequiel Gabella-. Lamentablemente, no le han dado tratamiento a nuestro planteo y se sigue usando la estimación anterior”.

"No queda otra que pelearlo por la vía diplomática”

Gabella recordó que el reclamo por el conteo oficial de habitantes viene desde la gestión de Vidal en la Provincia, y dijo que en su momento se presentó documentación con factores que argumentan el pedido.

“Se estima una población que no es real, ni siquiera en proyección, de acuerdo a un índice de crecimiento promedio de las poblaciones de Buenos Aires. Nosotros argumentamos que nuestro municipio no puede ser medido con ese indicador, ya que al ser turístico son muchas las personas que eligieron como residencia definitiva, a diferencia de otros de nuestra región”, manifestó.

“Lamentablemente, ni antes ni ahora, la Provincia no le ha dado tratamiento, pero siguen usando la estimación anterior. Antes de la pandemia, siempre nos decían que en 2020 se iba a realizar un censo y que en ese momento se conocerían los números reales; pero como no hubo, ahora no queda otra que pelearlo por la vía diplomática”, sostuvo



Gabella también ratificó que, más allá de estar en fase 2, el turismo no está prohibido en el distrito de Tornquist.

“La gente está autorizada a circular, y lo único que se encuentra restringido son cuestiones vinculadas a los locales gastronómicos, horarios o bien el uso de comedores en complejos de cabañas, por ejemplo”, aclaró.