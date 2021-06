"En La Cámpora hemos crecido como organización", dijo la senadora Ayelén Durán

La senadora provincial Ayelén Durán señaló esta mañana que "en La Cámpora hemos crecido como organización" y que si bien no son oficialismo "el peronismo tiene un peso en Bahía".

"Durante el macrismo también hemos madurado y eso nos transmite responsabilidades institucionales. Hay muchos prejuicios, pero cuando nos conocen saben de la calidad del compromiso que hay con la realidad", relató.

La también licenciada en Turismo habló en un mano a mano con La Nueva. sobre el atentado a la sede del Frente de Todos de Donado y Beruti, las políticas sociales, la pospandemia y sus referentes políticos.

"Se amplió el secreto de sumario, así que estamos aguardando el tema judicial. Esperamos que se esclarezca el hecho sobre todo para no habilitar a nuevos actos. Si este hecho queda impune, puede repetirse porque total no pasa nada", expresó en relación al atentado.

"Ese lugar para nosotros es muy importante. Si bien es la sede del Frente de Todos, también es nuestra casa militante, donde transcurrimos nuestros días. A veces estamos más tiempo ahí que en nuestras casas", dijo.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, la senadora contó que "de acuerdo a lo que pasó, estamos bien; es un grupo muy sólido y en estos momentos tan adversos sacamos la fuerza colectiva que nos caracteriza como militantes políticos".

"Querían que tengamos miedo y todos entendimos el mensaje claro de que no nos van a doblegar y que nuestra responsabilidad es con la política", sostuvo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Por otra parte, Durán señaló que siempre hubo diálogo con los integrantes de Juntos por el Cambio y que cuando comenzó la pandemia se pusieron a trabajar a la par.

"Entendimos que teníamos que estar a la altura de las circunstancias. El país y la ciudad estaba atravesando una crisis sanitaria y económica, con consecuencias sociales. Bahía tiene un cordón de vulnerabilidad social, con asentamientos y crisis. Obviamente, la pandemia nos iba a afectar de una manera supercrítica y si bien no somos gobierno, teníamos la responsabilidad de colaborar y gestionar en conjunto en una mesa de crisis", mencionó.

"Trabajamos mancomunadamente en la entrega de alimentos, fue una articulación y un diálogo que teníamos que tener —continuó—. Hasta que llegamos a un punto en el que el Municipio decidió el pase a tarjeta de los módulos alimentarios. Igual, seguimos en contacto articulando cuestiones cotidianas".

Asimismo, Durán dijo que las políticas sociales deberán continuar cuando el coronavirus quede en el pasado.

"Las políticas sociales tienen que continuar, la pospandemia va a ser un trabajo arduo y hay que ir de a poco. Con el horizonte de la vacunación cercano, hay sectores que espero que se reactiven como el cultural o el turismo", afirmó.

Por último, contó por qué se sumó a La Cámpora y quiénes son sus referentes partidarios.

"Entendí que La Cámpora era mi lugar en el mundo. Me identificó la organización, las actividades, el debate, las conducciones; era afín del gobierno de Cristina (Kirchner)", aseveró.

"Mis referentes son Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. También me interesa el modelo de gestión de Mayra Mendoza en Quilmes y me gusta el perfil de Facundo Pignanelli. Y a nivel local me parece interesante lo de Gabriel Godoy", completó.