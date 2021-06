Zannini: "Más que la justicia, lo que está fallando en la Argentina es la política"

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, remarcó hoy que en la Argentina "más que la Justicia, lo que está fallando es la política" y aseguró que todavía no encuentra "quién le explique" por qué estuvo preso.

"Más que la justicia, lo que está fallando en la Argentina es la política, que no da un mensaje claro y delega en la Justicia cosas que deberían resolverse por la política y aparecen jueces presionados", indicó el funcionario nacional en declaraciones radiales.

En tanto, señaló: "Lo que si ha habido son jueces débiles, sin carácter, interesados o ideológicamente contaminados intentando participar en política desde el lugar en el que están. Esa es la gente que el Poder Judicial debería aislar".

Asimismo, consideró que "hace falta una gestión desde la Corte Suprema para que se respete la Constitución y se respeten las leyes".

"Yo todavía no encuentro quién me explique por qué estuve preso. Desde que se cayó lo de la traición a la patria que inventó Bonadio no sé por qué yo seguí detenido", expresó. (NA)