Andrada se despidió de Boca: "Es un club maravilloso, pero necesitaba cambiar de aire"

Esteban Andrada se despidió de Boca y en los próximos días viajará a México para incorporarse a Monterrey. “Estoy triste y contento a la vez. Este es un club para quedarse a vivir, pero también necesitaba cambiar de aire”, afirmó en declaraciones a ESPN.

El arquero explicó la importancia que tiene el Xeneize y destacó que “es la institución más grande del mundo”. Además, agregó: “Pasé tres años maravillosos y me enamoré, pero también te tocan momentos difíciles. Me encantaría volver y por eso me gustaría irme por la puertea de adelante”.

Con respecto a su ausencia en el último partido de Boca, el guardameta fue contundente. “No sé por qué no atajé. Fue una decisión del técnico, de respetar los momentos de cada uno”, manifestó sobre la presencia de Agustín Rossi frente a Racing en las semifinales de la Copa de la LPF.

Con respecto a la relación con Juan Román Riquelme, el golero ex Lanús detalló: “La fiesta no dañó mi relación”, deslizó sobre el evento realizado en febrero por la celebración de sus 30 años y del cual circularon imágenes sin cuidados por el coronavirus.

En tanto, añadió: “Fue un cumpleaños familiar en un momento que no daba. Si bien fue al aire libre, estuve mail y pedí disculpas”.

Con respecto al préstamo que en su momento le hizo Boca, el arquero reveló cómo fue el tema, que en su momento pareció complicar el pase a México. “Voy a estar eternamente agradecido. Cuando renové mi contrato en 2019 tenía que terminar mi casa y propuse que me presten la plata. Me comprometí a devolverla en una futura venta”, explicó.





En relación a cómo se resolvió esa cuestión, Andrada contó que “el 15 por ciento que le corresponde al futbolista en una transferencia quedará para el club”. Sobre esto, completó: “En ese momento quería seguir en Boca y pude hacerlo gracias a aquel arreglo al que llegamos”.

El adiós de Andrada en Instagram: "¡Fueron tres años que no voy a olvidar más en mi vida! Por eso quiero darle las gracias a todo el pueblo xeneize por darme siempre ese cariño. Muchas gracias Boca. ¡En otro momento nos volveremos a encontrar! Me llevo los mejores recuerdos".