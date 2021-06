Roland Garros: Djokovic venció a Tsitsipas, se consagró campeón y consiguió un increíble récord

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking ATP, venció hoy al griego Stefanos Tsitsipas (5°) en la final de Roland Garros y se quedó con el trofeo, en lo que fue su décimo noveno título de Grand Slam.

Djokovic se impuso en un partido maratónico en el que tuvo que remontar un 0-2 al caer en los primeros sets por 6-7 y 2-6, luego ganó 6-3, 6-2 y 6-4 en cuatro horas y once minutos de juego.

El épico triunfo del serbio, que en semifinales eliminó al español Rafael Nadal (3°), quien cosechó 13 consagraciones en la competencia parisina, le permitió convertirse en el primer tenista en ganar en al menos dos ocasiones todos los Majors.

It's not over until it's over 😳#RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/PkvtRZkYUE