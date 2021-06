Andrea del Boca estrena una nueva versión online de "Perla Negra", protagonizada por su hija Anna

La actriz Andrea del Boca, icono de las telenovelas de la década del 90 y actual directora de la reversión de Perla Negra (1994), que encabezará su hija Anna en capítulos de 15 minutos disponibles desde mañana por YouTube, admitió que este nuevo formato es una apuesta a "buscar alternativas para producir y recuperar espacios de una industria que Argentina ha perdido".

"Me duele cuando se dice que la telenovela está muerta, porque yo creo que no: si hay público nunca va a morir, pero hemos dejado el espacio para que vengan otras latas, porque es más barato que producir", dijo Andrea del Boca a Télam.

"Y está un poco en quienes conformamos la industria —agregó— defender y ver qué otros espacios podemos abrir para mantener un mercado que hemos ganado y en el que nos siguen queriendo".

Así surgió Perla Negra 2.0, reversión de la novela escrita por Enrique Torres que encabezó junto a Gabriel Corrado y fue un éxito de audiencia en Argentina y, años después, en la pantalla de países latinoamericanos y europeos.

Siguiendo la experiencia que Torres cosechó con La hija de Dios, tira rodada en 2020 en Los Ángeles y estrenada en YouTube, llega esta versión protagonizada por Anna Del Boca y Bautista Lena donde Andrea tuvo a su cargo la dirección integral y, además, el papel de Rosalía, la villana que en su momento interpretó María Rosa Gallo.

Grabada este año en Buenos Aires con protocolos, la historia comienza con Miss Helen (Patricia Sosa) recibiendo en su internado a una mujer que dejará para siempre allí a una niña (Perla) y un collar valiosísimo que costeará, en su ausencia, sus años de educación.

El elenco de la tira que se irá subiendo los domingos y miércoles al canal de YouTube Soapy Series, se completa con Ema Graña (Eva), Emilia Lucius (Malvina), Marta Mediavilla (Ibotí) y Fabián Gianola (Zacharías), entre más.

—¿Por qué eligieron Perla Negra entre todas las demás títulos?

—La idea surgió en plena pandemia, cuando mi cuñado (Enrique Torres) empezó a idear cómo hacer ficción desde las redes para que la gente pudiera ver contenidos de manera gratuita, sin pagar plataformas. Así creó "Soapy Series" en YouTube, donde primero subieron una biblioteca de novelas de lata, algunas mías y otras de otros países, y después empezó a producir. En ese contexto, Perla es un personaje que atraviesa fronteras.

—¿Cómo fue reversionar una telenovela clásica 20 años después para un público y un formato tan distintos?

—Es una historia que no tiene edad. Obviamente, la que nosotros hicimos en el 94 era para un tipo de público, el de las 9 de la noche de Telefe, que tenía 200 capítulos de una hora y había muchas historias paralelas a la central. Esta versión tiene otro tipo de lenguaje y cuenta la historia de otra manera pero el personaje no envejece, es una mujer que representa la actualidad, femenina, honesta, apasionada del amor.

—¿Cómo dialoga ese amor romántico tan propio de la telenovela con el cambio de mirada que impulsan los movimientos feministas?

—Hoy, con el movimiento #Metoo y el "No es no" hicieron que las mujeres se paren en la vida desde otro lugar frente al hombre, de cosas que ya no van y eso está bueno mostrarlo con un lenguaje actual y moderno. Las personas nos enamoramos a todas las edades y sufrimos por amor. Después, hay matices diferentes según la edad. La gente joven hoy se enamora de otra persona sin prestarle atención al rotulo ni al sexo que sea, es otra manera de pensar la vida. Los nacidos del 2000 en adelante tienen otra cabeza, otra mentalidad y está bueno porque nos deconstruye a los adultos y nos enseñan muchas cosas.

—¿Cómo fue ver a tu hija ocupar ese rol tan emblemático?

—Tratamos de sacarnos el peso de decir "es el mismo personaje que hice yo" porque somos dos actrices con distintas miradas y está bueno que así sea, porque eso lo hace más rico. No es la misma versión, ni los mismos capítulos ni la misma telenovela. Está basada en Perla Negra pero Anna es una actriz con una manera de ser e interpretar diferente, es una Perla absolutamente recargada.

—¿En qué se diferencia esta Perla?

—Ella, por personalidad, es más directa, desfachatada y Perla le sale de una manera más orgánica. Yo era más parecida a Celeste (1991) que a Perla y ella todo lo contrario: Ella va al frente, pasa de la risa al llanto y de nuevo a la risa, es un torbellino de emociones.

—¿Y cómo fue ponerse el traje de villana?

—Por primera vez me toca la responsabilidad del personaje de Rosalía, que es distinto al de María Rosa Gallo, es más mala, más irónica, ácida, mordaz. Me divertí mucho haciéndola. También es homenajearla desde otro lugar a María Rosa a quien admiro como persona y actriz.

—¿Qué te sucede cuando ves las novelas turcas en el prime time nacional?

—La telenovela argentina ha ganado espacios y ha abierto muchos mercados en el mundo históricamente, pero también históricamente hemos tenido muchos problemas en nuestra economía y eso hace que golpee a la producción. Para mí la telenovela no es un costo, sino una inversión porque es una industria que da trabajo a mucha gente. El año pasado, en plena pandemia, Italia, que tenía comprada la versión de Perla Negra de 1994 la puso en el prime time y este año, otro canal la volvió a pasar. Evidentemente nuestros productos son buenos, porque siguen vigentes y eso nos tiene que dar fuerzas para decir: "Tenemos que seguir produciendo". (Télam)