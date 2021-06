Valve toma nueva medidas para disminuir a los cheaters.

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Tras el incremento de tramposos dentro de las partidas competitivas de Counter Strike: Global Offensive en el ultimo tiempo, la empresa de Gabe Newell decidió no permitir que las cuentas que no cuenten con el sistema Prime puedan acceder al modo competitivo. Recordemos que CS:GO fue un juego que se podía adquirir de manera paga mediante la plataforma Steam, pero que a finales del 2018 se Free To Play.

UPDATE IMPORTANTE EN CSGO

Ahora las nuevas cuentas no podrán jugar partidas competitivas a no ser que compren el status prime.

Ahora solo puedes conseguir el prime comprándolo, no puedes conseguirlo subiendo de nivel.

Valve quiere acabar con los hackers en partidas competitivas https://t.co/yIRRiw6y7m — Heretics Black (@BlackEspanolito) June 4, 2021

Esta medida es una buena forma de empezar a tratar con el incremento de cheaters en el juego. Medidas de esta índole buscan resultados efectivos en el menor tiempo posible asique será cuestión de estar atentos a como evoluciona este problema dentro de la escena.