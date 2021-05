La fase que aprieta cada vez más, el agua que vendría y los clubes que crecen

--Hola Juan, imagino que estarás contento con los anuncios del gobernador para solucionar la histórica crisis hídrica de Bahía.

--Arrancaste a fondo, parece.

--Las buenas noticias no abundan en los últimos tiempos. Cuando hay una, dejame disfrutarla un poco.

--No quiero ser aguafiestas, pero más allá de que hay muchas obras previstas a corto plazo, esperar una mejora en el servicio, si todo se cumple, recién se puede pensar para el verano 2024, según coinciden un par de amigos que de este tema la tienen más que clara.

--¿Qué más dicen tus gomías?

--Que hay tres obras claves y que se debe emplear la lógica para resolver esta cuestión. Esas tres son el acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares; las cisternas y estaciones de bombeo en Planta Patagonia y Bosque Alto, cuyos proyectos ya han sido presentados y cuentan con el visto bueno de la CAF, por lo que se avanza en el proceso licitatorio. Y la restante, la planta modular de la potabilizadora, que se licita ahora.

--¿En qué juega la lógica en este tema?

--En que si se trae más agua pero no hay cisternas, no sirve de mucho; si tenés cisternas y no tenés el acueducto a Chañares, el agua no llega a los barrios que hoy están sufriendo la escasez y si traes buen caudal de agua y no podés potabilizarla, tampoco te sirve. Por eso, las casi 25 obras que se anunciaron deben ir encadenadas, pero sí o sí se precisa de esas tres.

--Más allá de las chicanas políticas que se lanzaron en forma cruzada durante casi todo el día que Kicillof estuvo en Bahía, la visita fue productiva.

--Obviamente, porque demuestra la importancia que tiene la ciudad y la región en la agenda gubernamental. Pero también, si escuchaste el mano a mano con Maxi en La Nueva, Axel dejó en claro que Bahía está en plena crisis sanitaria y que hay pocas chances que vuelvan las clases y el horario comercial extendido.

--La realidad es que los resultados de las restricciones que se adoptaron por el retroceso se verán la semana que viene.

--Es verdad que los números, en cierto modo, se amesetaron, pero también es real que siguen siendo muy altos los de contagios y también los de fallecidos. Sin ir más lejos, en estos pocos días que van de mayo, hubo en promedio casi un fallecido más por día que en abril.

--O sea que ves difícil que volvamos a Fase 3 en el corto plazo.

--Quiero ser optimista, pero con sólo visitar algún hospital de Bahía uno se da cuenta de la gravedad de la situación y cree que esa posibilidad no está cercana. Y eso genera un enorme incertidumbre en el sector comercial. En la semana escuchamos el caso de una cervecería que cierra momentáneamente, pero hay varios otros que tomarán esa postura, porque, según analizan, pierden menos sin abrir sus locales.

--El otro día escuché algo que me inquietó en un par de medios de Buenos Aires. Hablaban que podría haber faltante de oxígeno, un insumo clave en la lucha contra el Covid.

--Lo escuché también. La realidad es que en Bahía no se corre riesgo de provisión en los hospitales, pero sí comienza a convertirse en un bien escaso para industrias que lo utilizan en su proceso de fabricación.

–-¿De qué forma?

--Por ejemplo, algunos corralones locales ya tienen limitada la entrega de materiales de acero, ya que las empresas productoras no cuentan con un suministro adecuado de oxígeno, debido a que gran parte fue destinado a abastecer a los centros de salud. Sin ir más lejos, la siderúrgica brasileña Gerdau se vio obligada a cerrar momentáneamente su planta acerera de Santa Fe.

--Vamos a temas más gratos. ¿Qué se sabe de los famosos kioscos-barcos?

--Desde el área que comanda Marisco me dicen que hay más de diez interesados con propuestas para ofrecer, la mayoría, distintos servicios de cafetería y comidas rápidas.

--En principio, dadas las condiciones de la pandemia, parece un número interesante.

--Los más codiciados son los ubicados en la Plaza Rivadavia y en Colón y Estomba, por la cantidad de potenciales clientes. Los otros son los de plaza Brown, el de avenida Cerri al 700, el de la plaza Villa Mitre y también saldrá a licitación, aunque no sea del mismo estilo, el local que está en Alem, vecino a IREL.

--Cuando iba camino a un supermercado mayorista de las afueras de la ciudad, vi movimiento de máquinas en el Club Teléfonos. ¿Sabés los motivos?

--Alfredo y compañía empezaron las tareas para colocar la alfombra de césped artificial que tanta polémica levantó en su momento.

--Cierto que se publicaron unas fotos de varios dirigentes con el material cuando arribó al puerto.

--Sigue guardada ahí. Según me dicen, los trabajos vienen bastante lentos, ya que lo que se había hecho en su momento, como por ejemplo la compactación del suelo, prácticamente no sirve y se debe hacer de nuevo. A eso se suma, que las finanzas del club no están para grandes inversiones en estos momentos.

--¿Y entonces?

--Con viento a favor, esperan tenerlas listas para fines de octubre, principios de noviembre.

--También tengo info de otros clubes que siguen con las obras, pese a la crisis.

--Dime.

--De Liniers te conté hace un tiempo lo que estaba haciendo en el complejo Zibecchi, que realmente quedó hermoso. Pero ahora los trabajos se enfocaron en el estadio Alejandro Pérez.

--Observé varios operarios cuando pasé en una de mis caminatas matutinas.

--Están cambiando todo el alambrado perimetral de la cancha, utilizando un alambre galvanizado con mayor vida útil, porque no es tan fácil de cortar o doblar. A su vez, comenzaron con los trabajos en las 6 cabinas nuevas, que tendrán aire acondicionado y televisores y que van ubicadas arriba de la platea, y continúan con la renovación de las luminarias.

--¿Las históricas plateas desaparecen?

--No del todo, pero resignarán espacio, porque en ese sector también irá un palco Vip, para invitados especiales. En cuanto a la iluminación del campo de juego, pondrán casi 200 reflectores Led, a razón de 48 en cada una de las cuatro torres. Recordá que ya se remodelaron los vestuarios como también la automatización del riego de la cancha.

--Carlos y compañía están invirtiendo bien el dinero que entró por Lauty.

--Según me dicen, para todas estas obras, se tocó muy poco del capital y sí se utilizó casi la totalidad de los intereses que originó la venta.

--¿Puede ingresar más dinero?

--De la primera transferencia, de Racing a Inter, ya cobraron todo, incluidos los derechos de formación. A Liniers sólo volvería a ingresar dinero en caso de otra venta, si es que Lautaro decide marcharse del flamante campeón del Calcio. En ese caso, sería el 20 por ciento sobre el mismo porcentaje que tiene pactado Racing con Inter.

--Otro que lleva buen ritmo de obras es Villa Mitre.

--La transformación de la sede social es impactante. Y desde afuera ya se ven los progresos.

--¿En qué fase están?

--Llevan alrededor del 40% del proyecto. Los trabajos comenzaron en marzo de 2020 y se estima terminarlos a fines de 2022. En estos días están finalizando las labores de albañilería gruesa.

--Escuché que con esa obra, que permitirá ofrecer distintas actividades deportivas en sitios especialmente diseñados, el club planea duplicar la cantidad de asociados, que hoy está en poco más de 3.000.

--Estás bien informado. Recordá que se construirán tres plantas de 400 metros cuadrados cada una, conectadas entre sí con pasillos a la actual construcción. El primer piso albergará tres piletas de natación, todas climatizadas.

--¿Se sabe de dónde salen los fondos?

--De lo que ingresó por la venta del macizo de calle 14 de Julio, donde se encontraba la antigua pileta. Esos terrenos se vendieron a pagar en dos años y a medida que se cobran las cuotas, se destinan a las obras de la sede.

--Te paso a otro tema, hay un malestar referido a las canchas de fútbol 5 que va creciendo y que un par de empresarios comenzaron a exponer por lo bajo.

--No me digas. ¿Es por tener que cerrar debido al retroceso de Fase?

--Más allá de que están decididos a mantener abiertos sus predios al menos hasta las 20, como si estuvieran habilitados como una actividad comercial, la inquietud en este caso pasa por otro lado.

--Contame.

--Hay varios que plantean por lo bajo que se está generando una especie de competencia desleal con quienes se les permite usufructuar espacios públicos para emprendimientos de esta actividad, que en un principio el municipio les había cedido a instituciones de bien público.

--¿Cuáles serían los casos?

--Mencionan las canchas del Parque de Mayo (en el sector que tiene en comodato la Unión de Rugby del Sur, donde se emplazaron 4 canchas) y las que se proyectan en el Parque Independencia en favor de DUBa. Sospechan que los costos de alquiler de los predios, como los servicios que abonan, son mucho más baratos que los que abonan ellos.

--Hablando del parque de Mayo, los que no se pudieron ir son los muchachos del circo.

--Ya llevan más de un año en la ciudad.

--Pero habían empezado a desarmar la carpa.

--Viste bien. Después de muchas consultas habían conseguido que los dejaran entrar a Santa Rosa, pero ahora, por las restricciones, quedó todo en la nada y deberán seguir en Bahía por, estimo, un tiempo más.

--¿Brindan funciones al menos?

--Pidieron autorización para seguir trabajando con un aforo del 20%, como para recaudar algo que les permita subsistir a los 60 integrantes. Pero en Fase 2 es imposible. Han hecho de todo para poder tener algún tipo de ingreso.

--Me comentaron que nuestra ciudad tomará parte de una prueba piloto, a priori muy interesante, para la creación de un Registro de Cuidadores Familiares.

--¿Cómo sería?

--La iniciativa fue promovida por la Corte Suprema de Justicia y apunta a garantizar el derecho de los niños y jóvenes a vivir en familia. Es jurídicamente distinta a la adopción. La medida contempla a los niños, niñas y adolescentes, de entre 10 y 17 años, alojados en instituciones.

--Está claro que las alternativas de adopción están fallando.

--Sin dudas. Según me comentaron, actualmente, en la provincia, hay 240 pedidos públicos de convocatoria a familias para chicos inadoptables.

--¿De ahí surge este Registro?

--Claro. Sería una alternativa familiar que no sea la adoptiva.

--No termino de comprender. ¿Qué diferencias habría entre ser adoptantes y ser cuidadores familiares?

--El adoptivo es un vínculo jurídico que crea una relación entre padre e hijo por sentencia. El de cuidador familiar es un sistema que satisface el derecho de adolescentes y niños a vivir en familia sin crear un vínculo jurídico. Si bien el cuidador asume deberes y obligaciones, el lazo no se crea por ley

--¿La prueba piloto se hará sólo en Bahía?

--No. El registro abarca también los departamentos de Mar del Plata, Necochea, Azul, Trenque Lauquen y Dolores. Aquellas familias que deseen ofrecerse como cuidadores de niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, alojados en instituciones, sin posibilidad de retornar a sus grupos familiares de origen y para quienes la adopción no resulta una opción viable, podrán inscribirse enviando un correo electrónico a: cuidadoresfamiliaresmdp@gmail.com.

--Ojalá funcione, por el bien de esos chicos.

--¿Qué tenés de los tribunales?

--Tengo un chimento interesante: una millonaria demanda civil que prosperó contra un cirujano que atiende en Bahía pero tiene su clínica en Buenos Aires.

--Interesante de verdad. Soy todo oídos ¿Tiene que ver con una paciente de acá?

--Así es. Una mujer que en 2009 decidió hacerse una operación estética, por tener un busto más chico que el otro, y fue al consultorio de Paraguay 42, para ver al médico Christian Eduardo Maisonave.

--Te sigo.

--Coordinaron la intervención, aunque el médico le aconsejó hacerla en su clínica de Buenos Aires y así se hizo en noviembre, con un costo de 2.700 dólares.

--Hasta ahí todo normal.

--Sí. La mujer recibió el alta y permaneció unos días en la Capital para control. Una vez que le extrajeron los puntos empezaron los problemas: se la abrían las heridas y le drenaba un líquido acuoso.

--¿Y el médico qué le dijo?

--Que el cuadro era normal y le recomendó un talco cicatrizante. Sin embargo, un día la mujer se sintió muy mal y llegó como pudo al consultorio bahiense, donde finalmente le advirtieron que la única solución era retirarle el implante, hecho que se concretó.

--Me imagino que ahí cortó la relación con el médico.

--Sí y no. La víctima fue a ver a otro cirujano, que le curó las heridas, y decidió demandar a Maisonave, quien se enteró de esa decisión y le ofreció "regalarle" un implante y solo hacerse cargo del anestesista.

--¿Aceptó?

--Sí, pese a los temores y consejos familiares. Se sometió a la nueva cirugía en abril de 2011, aunque volvieron los problemas, debieron sacarle de nuevo el implante y terminó virtualmente desfigurada.

--¡Tremendo!

--Tal cual. Finalmente avanzó con la demanda por daños y perjuicios -se hizo en Buenos Aires- y ya tiene fallos a su favor en primera y segunda instancia. Condenaron al doctor Maisonave -y en garantía a la compañía Seguros Médicos S.A.- a pagar 1.100.000 pesos, más los intereses.

--En la semana seguí la discusión que se armó por la carne, pero algo no me quedó claro: ¿Se puede comprar el lunes o no?

--Se puede comprar cuando quieras, no te preocupes. Sé que es uno de los gustos que, a veces, te seguís dando. Te cuento. Se trata de la aprobación, en la Legislatura de CABA, de un proyecto de declaración de interés ambiental para la campaña internacional Lunes sin carne, promovida por el músico Paul McCartney, entre otros. La idea es generar conciencia sobre el tema para que, al menos ese día, en el mundo nadie consuma carnes de ningún tipo y así hacer un aporte contra el impacto ambiental de la ganadería.

--Bueno, es una forma de expresarse, ¿no?

--Puede ser. Pero no quedó ahí. En coincidencia, se realizó el lanzamiento de la versión nacional sobre el tema, denominada Lunes verdes, con la intención de promover el consumo de proteínas vegetales en lugar de animales,para sumar un aporte cotidiano a la acción climática y mejorar nuestra salud y la del ambiente.

--También es otra forma de opinar, pero el debate se armó porque la iniciativa es promovida con un video, que ya no está en la red, donde participó Juan Cabandié, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que alienta el programa.

--Claro. Varios sectores del campo y entidades afines salieron con los tapones de punta, sobre todo desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), a mostrar las bondades nutritivas de la carne, así como los beneficios de una producción con pastoreo que mejora la fertilidad del suelo, evita la erosión y contribuye a la biodiversidad. Por ejemplo, el titular de Carbap, Horacio Salaverri, dijo que así se castiga y denosta a la ganadería argentina, dando pie para que se coloquen barreras a las exportaciones.

--Por si acaso, compro hoy entonces.

--Se ve que estás adinerado. La verdad que te envidio. Nos vemos la próxima semana.