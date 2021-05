“Sansinena no es un equipito así nomás, es mucho más que eso”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Fue una semana donde a Sansinena le costó mentalizarse en el enfrentamiento que mañana tendrá en el sur, ante Deportivo Madryn, en el Coliseo del Golfo, un escenario extremadamente complicado para los representantes liguistas en los torneos Federales.

Es que el “tripero” de Cerri se sintió ultrajado el domingo que pasó, en la injusta derrota 1-0 frente a Sol de Mayo. Fue una jugada puntual, en definitiva la única acción polémica que levantó polvareda –y sospechas-- en un partido denso y muy trabado, y de la que todavía se sigue hablando...

Le refresco la memoria: Enrique Narvay picó por derecha, recibió de Eric Verón y sacó el centro rastrero hacia atrás, Delorte abrió sus piernas, la pelota pasó y Barez definió entre una maraña de piernas. Golazo que Nahuel Viñas, el árbitro principal, convalidó.

Algunos jugadores de la visita apuraron al asistente Nº 2 (Diego Novelli), quien confundido o no, levantó la bandera e inmediatamente la bajó como si en su brazo tuviera un resorte. Cuando Viñas le fue a consultar (uno se pregunta: ¿para que tenían el intercomunicador si tuvo que ir corriendo hasta la posición de su compañero?), cambió el falló y marcó tiro libre indirecto para la visita por una supuesta posición adelantada.

A ver: en la jugada no hubo offside porque el centro fue hacia atrás, pero lo que supuestamente le aclaró Novelli a Viñas, fue una posición ilícita de un jugador de Sansinena (Antú Hernández), quien estando adelantado obstaculizó la visión del arquero.

Increíble pero real: el disparo de Barez fue limpio, la pelota entró y, viendo la imagen más tranquilo en mi casa, Antú puede llegar a estar adelantado, pero lejos del arquero y sin intenciones de intervenir en la jugada. Su posición era totalmente pasiva, por eso el gol fue lícito y el error del colegiado tan grave como preocupante.

Ahora, ¿por qué el juez principal no murió en su ley, ratificando una conquista que él, de frente, había observado como había sido? Viñas, en ese primer parcial desautorizó un par de veces al línea 1 (Gonzalo Escobar), pero no lo hizo con Novelli, un apellido que genera suspicacia y que su hermano (Lucas), con polémicos cometidos, ya manchó al arbitraje argentino.

Todo eso escribí en el análisis posterior al cotejo, y lo sigo ratificando seis días después, porque la imagen, que dicen que ya evaluaron en el Departamento Arbitral del Consejo Federal, es clara, elocuente y testimonial. El gol debió convalidarse.

—¿O no Gonzalo Barez?

—La jugada no fue ni siquiera polémica. Cuando el árbitro va a consultar al asistente, levanta su mano y cobra tiro libre indirecto, aclarándonos que el 10 (Antú Hernández) de nuestro equipo, estando en posición adelantada, corre hacia donde estaba el arquero para capturar un posible rebote, y eso es tomado como una participación directa en la jugada.

“También nos dice que Antú obstruye la visión del arquero, pero si mirás la imagen se encuentra en un costado, lejos de donde ingresa la pelota”, detalló “Pancho”, uno de los 7 jugadores de Sansinena afectados por Covid-19 y que serán bajas para el cotejo de mañana frente a Deportivo Madryn.

“Antú no tiene intenciones de intervenir en la acción, eso es lo que más bronca me da. Además, el árbitro está de frente, tiene el panorama claro y da el gol, pero después se deja convencer por un tipo que está en la línea, que no se cómo hizo para ver todo lo que vio entre un montón de jugadores y una maraña de piernas en el área”, acotó el volante formado en Liniers.

“La perspectiva de Novelli no puede ser mejor que la del árbitro, que estaba al lado mio cuando yo le di al arco de primera. Fue una cosa de locos”, sentenció.

Y la siguió...

“El árbitro tendría que haber muerto con la de él, desautorizar a su compañero por el intercomunicador y no generar tanto lío con ir hasta la línea y anular un gol que ya había convalidado. La imagen demostró que primero se equivocó Novelli y después él; era una jugada para que la decisión la tome él y la ratifique más allá de lo que le informó el asistente”.

“Es más, cuando saco el remate, el jugador de ellos que fue a cerrar para impedir que Narvay tire el centro quedó tirado en el piso, habilitando a todos, incluso a Antú, que ingresaba por el segundo palo. Entonces, Antú hasta podría haber tomado contacto con el balón porque no estaba en offside.

—Cuando terminó el partido varios de ustedes rodearon al árbitro en la mitad de la cancha, ¿qué explicación les dio?

—Me volvió a reiterar que había sido posición indebida del 10 nuestro, pero lo miré como diciéndole: “vos sabes que no”. No lo vi convencido, él sabía que el error de Novelli le había estropeado su buen cometido en el partido. Fue así, ese yerro lo condenó.

“Yo sé que el instinto de cualquier jugador expectante en posición de gol es pretender participar, pero cuando Antú intentó reaccionar, la pelota ya había entrado. Fue una acción rápida, tal vez rara, pero llamó mucho la seguridad del línea para cobrar lo que no vio nadie cuando había mil jugadores dentro del área”.

—¿Crees que hubo una mano negra, que los quisieron perjudicar con mala intención?

—No sé, que se yo… No lo puedo asegurar, aunque me dejó pensando el gol que marcan ellos, donde hubo foul a la “Bruja” Verón más allá de que a Martín (García) se le escapa la pelota de sus manos.

—¿Falta a Verón? No la percibí.

—Mirá el video. Cuando la pelota viene en el aire, Ortiz, el que convierte, le da un empujón a Verón, por eso cuando el balón queda suelto él está el solo para definir. El árbitro debió haber visto el empellón, fue muy claro, lo desparramó. Le protestamos por el foul, pero nos ignoró por completo.

“Con respecto a tu pregunta, me da la impresión de que el asistente se equivocó de malo y no con intención. Ahora, lo que no entiendo es porqué se metió en semejante lío cuando la pelota había entrado, el árbitro lo había convalidado y algunos futbolistas de Sol de Mayo no se habían dado cuenta de lo que acababa de suceder. Los avivaron desde el banco, ellos no habían percibido nada anormal”.

—Pero Novelli levantó y bajó la bandera, esa duda letal generó que Sol de Mayo tire la bronca.

—Cuando el árbitro fue a consultarle, ahí me di cuenta que también estaba dudando. También es cierto que el asistente no corrió hacia el medio de la cancha, pero sigo insistiendo que, por su posición y cercanía, era una jugada para que decida el juez principal.



Un equipo con identidad

Más allá de la derrota, Sansinena tiene una idea, sabe lo que quiere y sus jugadores, dentro del rectángulo de césped, demuestran que el mensaje que baja del cuerpo técnico es claro y se amolda a las características de los integrantes de un plantel que más allá de ser corto en nombres, se muestra compacto y con una marcada personalidad.

“Fue injusto que hayamos perdido el invicto, porque jugamos mejor que ellos pero no la metimos. Hay que darle para delante, estamos confiados, muy metidos y comprometidos con el proyecto del club”, indicó Gonza.

—Suman 7 puntos, aunque podrían tener 10 y estarían en lo más alto de las posiciones del Grupo. Quien lo iba a decir, ¿no?

—Estaríamos mereciendo ser los líderes de la Zona, porque si nos daban ese gol contra Sol de Mayo el partido lo ganábamos. Nuestra idea es seguir avanzando calladitos, fortalecernos en cada partido, sumando en silencio, y si no hablan de nosotros, mejor.

“Que los demás nos vean como nos quieran ver, nosotros sabemos quienes somos y que pretendemos. La ilusión es terminar entre los primeros cuatro; se formó un equipo competitivo y estamos dispuestos a hacer historia”

—Es bueno que piensen así...

—Sansinena tiene un grupo humano sensacional, los pibes son unos fenómenos y todos tiramos para el mismo lado. Por ahí muchos se equivocan en señalarnos como un equipito así nomas, somos mucho más que eso y lo vamos a demostrar.

El pase de “Pancho” sigue perteneciendo a Liniers, al que pudo haber vuelto el año pasado, antes de aceptar otra vez la propuesta de Sansinena para participar de la actual edición del Federal A.

“En marzo de 2020 me sorprendió la pandemia estando en Cipolletti. Regresé a Bahía cuando habían decidido paralizar los torneos de fútbol, y en ese momento me llamó Sansinena. Prioricé seguir en el Federal A, pero no es que le cerré la puerta a Liniers o en algún momento renegué por tener que volver”, esgrimió el pelilargo y polifuncional mediocampista.

—Me comentaron que no quisiste volver a Liniers por un motivo en particular, pero no sé cual puede llegar a ser ese motivo.

—¡Como no voy a querer regresar a mi segunda casa! Vivo a la vuelta del club, y cuando puedo me hago una escapadita para patear en la cancha de fútbol 5. Le pido permiso a Estela o Ana en la puerta y me meto. Liniers es mi lugar en el mundo.

“Por ahí te dijeron que no volvía porque estaba en desacuerdo con alguien, pero ni ahí. Con Walter (Carrio, DT del plantel superior) tengo la mejor, incluso me llamó cuando volví de Cipolletti. Le dije que valoraba que me tenga en cuenta, pero tenía una oferta del Federal A y no la quería desaprovechar. Además, hace casi cuatro años que estoy en Sansinena y ya me siento identificado con el club y su gente. Es una institución familiar, con buen trato y consideración hacia el jugador”.

—Da la impresión que Sergio Priseajniuc, a quien también tuviste como DT en Villa Mitre y Cipo, te tiene un afecto especial. ¿Me equivoco?

—Tenemos una muy buena relación. Te pincha constantemente y te mantiene motivado, además de ser claro para hablar y para pedirte lo que pretende de vos. Nos llevamos bárbaro, pero si me tiene que sacar me va a sacar…(risas).

Gonzalo es el que más rota en un mediocampo dinámico y que elige la presión alta para recuperar el balón.

“Soy el comodín...(risas). Mis inicios fueron como volante de contención, pero por mi despliegue y mis llegadas constantes al área de enfrente, algunos entrenadores me dieron la posibilidad de jugar más adelantado, ya sea por el medio o por alguna de las puntas. Pero si Sergio me pone de 4, juego igual; lo que mas me gusta es jugar a la pelota”, concluyó.

Cotejos. Lleva Gonzalo en Sansinena: Federal A 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 y actual, Apertura LDS 2018 y Copa Argentina 2018 y 2019. Marcó un gol.También disputó 9 encuentros en Villa Mitre (Federal A 2016 y Copa Argentina).