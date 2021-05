Los Manganaro, cuando la pasión por el fútbol se disfruta en familia

Respiran fútbol. Los Manganaro representan el sentir de una familia y la pasión por una pelota. Los tres hijos de Oscar --dirigente de la Liga el Sur y muy querido en el ambiente futbolero local-- aceptaron el desafío de un encuentro con La Nueva. para hablar de la Liga Comercial.

Martín --Agencia Martina--, Hernán --Club Teléfonos-- y Diego --Farmacia Meoni-- se reencontraron en la verdulería de Necochea al 400 para revivir pasado, presente y futuro con la númer 5 como excusa.

--¿Por qué decidieron jugar la Liga Comercial?

Martín: "Decidí jugar la Liga Comercial porque es muy competitiva y muy ordenada".

Hernán: “Empecé a jugar la Liga Comercial por mi hermano Diego”.

Diego: "Porque llevo 17 años jugando en la Liga Comercial y es la liga amateur con más nivel y mejor organización de Bahía".

--¿Cómo ven el torneo y qué tiene de particular la categoría?

Martín: "El torneo se ve muy parejo, hay mucho nivel y mucha gente joven en los equipos. En esta categoría predomina el juego friccionado y se va mucho al choque. Es muy difícil jugarla".

Hernán: “El torneo es muy competitivo y la categoría es muy linda, con muchos ex jugadores de la Liga del Sur que que le da mucha más jerarquía”.

Diego: "Va a ser peleado si la pandemia nos deja volver. Ya los equipos tienen muchos chicos de la Liga del Sur y, además, hay muchos que entrenan y eso lo hace más competitivo".

--¿Qué les gustó y qué no del equipo hasta acá?

Martín: "Sinceramente, el equipo está muy bien, con muchas ganas y motivado por 'Cucu', el DT, la cabeza del grupo".

Hernán: “Hasta acá, del equipo me gustó mucho la actitud y el juego colectivo. Por ahora, no hay nada que no me haya gustado”.

Diego: "Somos un equipo prácticamente nuevo y estamos creciendo partido a partido".

--¿Qué análisis hicieron de los primeros partidos?

Martín: "El análisis es bueno. Tal vez tenemos que estar mas concentrado los 80 minutos y no relajarnos, pero vamos por el buen camino.

Hernán: “Los primeros partidos fueron para ir conociéndonos, ya que se sumó gente nueva y, de a poco, nos vamos ensamblarnos”.

Diego: "Muy bueno. Además que se dieron los resultados, pudieron jugar varios compañeros, ya que tenemos un grupo largo, y eso fue valioso".

--¿Para qué está el equipo?

Martín: "Para ser protagonista. Hay mucho nivel y mucha unión en el equipo. Estamos para grandes cosas".

Hernán: “Me parece que el equipo está para pelear arriba”.

Diego: "Meoni siempre está para pelear arriba. Esperamos volver a repetir el campeonato de hace un par de años".

--¿Qué nivel ves en los rivales y a quiénes ven como candidatos?

Martín: "El nivel es muy bueno en todos los equipos. No te puedo decir un candidato porque todos están a la misma altura. Nadie regala nada".

Hernán: “Los rivales que nos tocó enfrentar hasta el momento están todos en un nivel muy parejo. Creo que un candidato firme es Transporte Matu, ya que formó un muy buen equipo. De cualquier manera, nosotros estamos para pelearle a cualquiera”.

Diego: "El nivel es parejo. El último campeón se armó bien, pero van pocos partidos para sacar conclusiones. En la liga los años son largos y pueden pasar muchas cosas".

--¿Cómo viven el fútbol en la actualidad?

Martín: "El fútbol se vive con mucha incertidumbre. No sabemos cuando se va a jugar, pero bueno esto es una pandemia mundial y nos tenemos que cuidar".

Hernán: "Lo vivo con mucha pasión".

Diego: "El fútbol siempre se vive con pasión y esperemos volver pronto".

--¿Cuánto se extraña el fútbol de los sábados?

Martín: "El fútbol se extraña mucho, pero se comparten cosas con la familia y se va sobrellevando".

Hernán: “Obvio que el fútbol de los sábados se extraña mucho, pero más se extraña juntarse con el grupo y el tercer tiempo. Sinceramente se formó un gran grupo. Le mando un saludo grande a todo el equipo y ojalá pase todo rápido y así nos volvemos a encontrar”.

Diego: "Mucho. Ojalá la situación mejore para el bien de todos y se vuelva a todas las actividades, principalmente la escuela para los chicos".

El perfil de Martín

--Nombre: Martín Eduardo Manganaro.

--Fecha y lugar de nacimiento: 27 de agosto de 1974, en Bahía Blanca.

--Trayectoria: Villa Mitre desde escuelita hasta llegue a jugar un cuadrangular con Villa Mitre en Primera. Rosario, Vllla Rosa (Coronel Dorrego) y San Francisco.

--Es hijo de Oscar y Silvia. Hermanos: Hernán y Diego. Es papá de Joaquín --17 años--, Ramiro --15-- y Thiago --8--.

--Hincha de: Boca y San Francisco.

--Apodo: "Manga o Ruso".

Participaciones en torneos

TEMP. TORNEO EQUIPO PJ GF TA TR 2021 Preparación Primera C Agencia Martina 0 0 0 0 2021 Preparación Veteranos B Agencia Martina 0 0 0 0 2021 Copa Diego A. Maradona Veteranos Agencia Martina 4 0 1 0 2019 Copa de Campeones Veteranos Club Villa Bordeu 0 0 0 0 2019 Oficial Primera C Club Villa Bordeu 0 0 0 0 2019 Oficial Veteranos A Club Villa Bordeu 8 0 2 0 2019 Preparación Veteranos A Club Telefonos 4 0 2 0 2018 Oficial Veteranos A Polirrubro El 19 17 0 1 1 2018 Preparación Veteranos A Polirrubro El 19 7 0 2 0 2017 Oficial Veteranos A Polirrubro El 19 22 0 2 0 2017 Preparación Veteranos A Polirrubro El 19 8 0 3 0 Totales: 70 0 13 1

El perfil de Hernán

--Nombre: Hernán Rodrigo Manganaro.

--Fecha y lugar de nacimiento: 13 de noviembre de 1978, en Bahía Blanca.

--Trayectoria: Villa Mitre desde escuelita hasta tercera. En la Liga Comercial: Preti, Catalgás y Teléfonos veteranos desde 2013.

--Es hijo de Oscar y Silvia. Hermanos: Martín y Diego. Es papá de Ludmila (20 años), Tomás (17), Bautista (11) y Lola (7). Está casado con Gisela. Tiene dos nietos: Thiago --3 años-- y Francesca, de 2 meses.

--Hincha de: Villa Mitre.

--Apodo: "Narizota".

Participaciones en torneos

TEMP. TORNEO EQUIPO PJ GF TA TR 2021 Preparación Veteranos A Club Telefonos 2 0 0 0 2021 Copa Diego A. Maradona Veteranos Club Telefonos 6 0 1 0 2019 Oficial Veteranos A Club Telefonos 17 1 4 1 2019 Preparación Veteranos A Club Telefonos 7 0 2 0 2018 Oficial Veteranos A Club Telefonos 19 0 4 2 2018 Preparación Veteranos A Club Telefonos 6 0 1 0 2017 Oficial Veteranos A Club Telefonos 16 0 4 0 2017 Preparación Veteranos A Club Telefonos 3 0 1 0 2016 Preparación Veteranos A Club Telefonos 4 0 1 0 Totales: 80 1 18 3

El perfil de Diego

--Nombre:Diego Ariel Manganaro.

--Fecha y lugar de nacimiento: 14 de mayo de 1984, en Bahía Blanca.

--Trayectoria: Todas las inferiores en Villa Mitre. Liga Comercial: Viñuela, Preti, Catalgás y Farmacia Meoni.

--Grupo familiar. Es hijo de Oscar y Silvia. Hermanos: Martín y Hernán. Es papá de Ambar --11 años-- y Benicio, de 8.

--Hincha de: Villa Mitre.

--Apodo: "Clemente".

Participaciones en torneos

TEMP. TORNEO EQUIPO PJ GF TA TR 2021 Preparación Primera A Farmacia Meoni 1 0 0 0 2021 Copa Diego A. Maradona Primera Farmacia Meoni 5 0 0 0 2019 Oficial Primera A Farmacia Meoni 14 0 1 0 2019 Preparación Primera A Farmacia Meoni 7 0 0 0 2018 Copa de Campeones Primera Farmacia Meoni 1 0 1 0 2018 Oficial Primera A Farmacia Meoni 19 0 1 0 2018 Preparación Primera A Farmacia Meoni 7 0 1 0 2017 Oficial Primera A Farmacia Meoni 22 0 0 0 2017 Preparación Primera A Farmacia Meoni 8 0 1 0 2016 Preparación Primera A Catalgas 3 0 0 0 Totales: 87 0 5 0

En familia

--¿Quién de los tres sabe más de fútbol?

Martin: "De fútbol, el que mas sabe soy yo".

Hernán: "Creo que los tres sabemos bastante de fútbol".

Diego: "Hernán".

--¿Quién es el más testarudo?

Martín: "Para mí, es Hernán".

Diego: "Martin".

--¿Quién es el que cede más?

Martín: "Creo que yo, ja, ja".

Diego: "Yo no, ja, ja".

--En una mesa futbolera, ¿qué es lo primer que sale a escena, de qué se habla puntualmente?

Martín: "En una mesa futbolera, lo primero de lo que se habla es de Villa Mitre".

Diego: "Siempre fútbol".

--En un asado, ¿quién cocina?

Martín: "En un asado cocina el 'Cabezón' o Hernán. Yo cero asados, pero llevo la ensalada, ja, ja" .

Hernán: "La mayoría de las veces me tocaba cocinar a mí, pero ahora se largó Diego con la parrilla. Martín no hace ni un huevo frito".

Diego: "Hernán".

--Además del fútbol, comparten alguna otra salida (pesca, fierros, etc).

--Martín: "Compartimos idas a Pehuen Co y a Sierra de la Ventana. Y también muchas charlas en la verdulería".

--¿Alguna vez jugaron juntos en un mismo equipo?

Hernán: "Jugamos juntos en Catalgas. Fue una experiencia muy linda compartir cancha con mis hermanos".

Diego: "Fue así, en Catalgas 2011, con el 'Tití' Donini".

Martín: "Eramos pura sangre. Siempre nos llevamos bien en una cancha. Eramos y somos muy unidos".

--¿Cómo se llevan adentro de una cancha si es que jugaron algún fútbol 5 o 7 o 9 juntos?

Hernán: "Nos llevamos bien adentro de una cancha. Alguna vez, jugamos en contra con Martín y algunas cositas nos dijimos, ja, ja. Somos muy temperamentales".

Diego: "Más que bien si jugamos juntos, pero si nos toca en contra saltan chispas".

La intimidad de los equipos

--¿Quién es el más talentoso del equipo?

Martín: "'Tony', jugador de otro planeta".

Hernán: "Estando bien físicamente el jugador mas talentoso del equipo es el 'Cuchara' Durán (Daniel)".

Diego: "Giuly Colantuono".

--¿Cuál es el más rústico?

Martín: "Creo que yo, ja, ja".

Hernán: "El 'Ruso' Diego Paul, pero yo vengo cerca, ja, ja".

Diego: "Maxi Lovato".

--¿Quién es el que no puede faltar nunca?

Martín: "El que no puede faltar nunca es Nacho Pascual, el goleador del equipo".

Hernán: "'Pirulo' Schamberger (Germán), porque es el único arquero".

Diego: "Cristian Colantuono y el DT Claudio Llanos, sino no juego, ja, ja...".

--¿Quién es el que más entiende el juego?

Martín: "El que más entiende el juego es Ricky Elizondo, el gran capitán".

Hernán: "El 'Chapi' Araneta".

Diego: "Pocho Arias y Marcos Montenegro".

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta?

Martín: "El que toma toma la batuta en un asado es 'Cucu', el DT. Tiene todo controlado".

Hernán: "El que no puede faltar nunca en un asado o en lo que en cuanto a la organización es Mario Rey. Es un fenómeno y está siempre dispuesto a dar una mano".

Diego: "Los históricos Colantuono, el 'Oreja' Rivero y Gabi Llanos".

--¿Quién es el más divertido?

Martín: "Los más divertidos son 'Mojarra' y Juan Saia Grandes cabezas de grupo en los terceros tiempos. Igualmente, quiero destacar la unión que hay en este grupo, ya que somos una gran familia".

Hernán: "El más divertido es un amigo de punta alta: Luis Cabrera, pero lamentablemente no está viniendo los sábados. Después sigue el 'Nino' Storn (Cristian), un personaje hermoso.

Diego: "En los terceros tiempos somos varios. Saludo a Rodicio y Delmiro, ja, ja".