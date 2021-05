El básquetbol y el fútbol son los protagonistas de la agenda del viernes

Automovilismo

-Comienzan las prácticas del Gran Premio de España, del campeonato mundial de Fórmula 1:

6.25, Práctica 1

9.50, Práctica 2

Básquetbol

-Habrá hoy 10 partidos de la fase regular de la NBA

20, 76ers vs Pelicans

20.30, Bulls vs Celtics

21, Heat vs Timberwolves

21, Hornets vs Magic

21, Bucks vs Rockets

21.30, Mavericks vs Cavaliers

22, Jazz vs Nuggets (Campazzo)

23, Trail Blazers vs Lakers

23, Suns vs Knicks

23, Kings vs Spurs

Fútbol

-Continúa la fase de grupos de la Copa Sudamericana:

21, Deportes Tolima (Colombia) vs Emelec

-Se disputa un partido de la Primera Nacional:

15.45, Deportivo Maipú vs Mitre de Santiago del Ester

-Con un encuentro se abre la fecha 35 de la Liga de Inglaterra:

16, Leicester City vs Newcastle

-Comienza la fecha 35 de la Liga de España:

16, Real Sociedad vs Elche

-Arranca la 11ª fecha de la Primera C

15.30, General Lamadrd vs Atlas