El Gobierno presentará el lunes el proyecto de ley para blindar futuras restricciones

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que ya está listo el proyecto del Poder Ejecutivo para blindar las restricciones en medio de la pandemia a través del Congreso, y lo presentará el lunes en Diputados.



"Mañana estoy viajando al exterior y tuve que dedicar mi mañana, y me llevó más tiempo de lo que esperaba, a terminar el proyecto de ley que me comprometí a mandar al Congreso", resaltó Fernández.



Al hablar en horas del mediodía en un acto de vacunación bonaerense por videoconferencia, Fernández afirmó que el proyecto es para evitar los "vaivenes" de la Justicia.



"Es para que no sigamos teniendo los vaivenes con su peculiar modo de ver las cosas", remarcó.



Según pudo saber NA de fuentes oficiales, el proyecto no se terminó de redactar en su totalidad, aunque sí se definieron los principales lineamientos.



De hecho, se espera que esta noche, antes de emprender la gira por Europa, el jefe de Estado revisará lo que los equipos técnicos realizaron durante el día y le dará el último visto bueno.

"El Presidente antes de irse leerá la última versión y el proyecto se presenta el lunes en el Congreso", indicaron a NA fuentes de Casa Rosada.



Entre los lineamientos principales de la iniciativa se encuentra el establecimiento de "parámetros objetivos, que es algo que la oposición siempre le pidió al Poder Ejecutivo".



El Gobierno trabaja en el aspecto "técnico-jurídico" de la norma y también, "desde la política, en la generación de acuerdos".



"Es un proyecto que tiene características técnicas, desde el punto de vista de los indicadores, de los rangos y de las sanciones, y otra parte política", señalaron las fuentes.



Sobre las sanciones, detallaron que podría haber una "doble sanción" para las ciudades y provincias que no cumplan ni hagan cumplir las restricciones que se disparen a partir de superar el umbral determinado, que se establecerá con consenso en el Congreso.



El Gobierno afirma que con este proyecto "convoca nuevamente a la oposición al diálogo político".



"La oposición tiene la posibilidad de sumarse y colaborar", agregaron sobre la discusión parlamentaria y el anticipado rechazo de Juntos por el Cambio. (NA)