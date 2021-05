Diego Schwartzman, eliminado en Madrid: "Es muy difícil cuando tu rival juega en ese nivel"

"No jugué mi mejor tenis. Pero él hacía 2 o 3 winners por game. Es muy difícil cuando tu rival juega así", narró el bonaerense Diego Schwartzman, tras su rápida eliminación del Masters 1000 de Madrid (España), con disputa en polvo de ladrillo.

"Peque", 9º en el escalafón mundial, volvió a sucumbir ante el ascendente ruso Aslan Karatsev (27º), como ocurrió en el Abierto de Australia, quien lo venció en segunda rueda con parciales de 6-2, 4-6 y 1-6, en una hora y 48 minutos de partido.

Luego de un buen arranque, Schwartzman debió lidiar con lo mejor del repetorio tenístico de su adversario, quien, a fuerza de grandes servicios y potentes golpes desde el fondo de cancha, dio vuelta el trámite y lo eliminó sin mayores problemas.

El resumen del partido:

"Él cambió del primero al segundo y tercer set. Después del 6-2, 2-0 empezó a hacer winners, aces, tiros cerca de las líneas. No tuve chances, lo intenté", resumió Peque.

Y agregó: "Está claro que no estoy jugando mi mejor tenis, no encuentro el ritmo. Encima no estoy teniendo suerte con los sorteos; salir adelantado y que me toque Karatsev, uno de los mejores del año, no me ayuda para nada. Espero hacerlo mejor en Roma y Lyon".

Con la derrota de Schwartzman, y tras el retiro del bahiense Guido Pella en la víspera (se resintió de su lesión en el aductor derecho), el único argentino con vida en la Caja Mágica es el azuleño Federico Delbonis.

Tras dar el batacazo el pasado lunes, Delbo (77º), proveniente de la qualy, ya se mide con el local Albert Ramos Viñolas (37º), reciente campeón en el ATP 250 de Estoril (Portugal), por un lugar en los octavos de final.