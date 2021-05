El francés Romain Grosjean tendrá una especial despedida de la Fórmula 1

Un gran lujo se dará el francés Romain Grosjean el próximo 29 de junio en el circuito de Paul Ricard, Francia, en lo que será una especie de despedida de la Fórmula 1, donde compitió durante más de 10 temporadas.

La iniciativa surgió nada menos que del equipo Mercedes, la escuadra campeona del mundo, que invitó al piloto Galo a despedirse de la máxima de la mejor manera, y no con el mal recuerdo del terrible accidente en el que se vio envuelto en llamas con su Haas en el pasado Gran Premio de Bahrein.

El francés tendrá la oportunidad de conducir durante una jornada completa un Mercedes W10, modelo campeón con el inglés Lewis Hamilton en 2019, dos días después del Gran Premio de Francia. Además, hará unas vueltas de exhibición, en la previa de la carrera.

“¡Estoy tan emocionado de volver a subirme a un coche de F1! Será una oportunidad especial para mí y conducir un Mercedes ganador del campeonato mundial será una experiencia única. Estoy muy agradecido con Mercedes F1 y con Toto por la oportunidad. Lo primero que escuché, sobre la oportunidad de conducir un Mercedes, fue en la cama del hospital en Bahrein, cuando Toto estaba hablando con los medios e hizo la invitación”, manifestó Romain, quien ya ajustó la butaca del bólido.

