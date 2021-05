Video: el azuleño Federico Delbonis sigue de racha y avanza en Madrid

Sigue de racha el tenista argentino Federico Delbonis, quien hoy ratificó su buen andar y sacó pasaje a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid (España), con disputa en polvo de ladrillo.

El jugador oriundo de Azul, ubicado en el puesto 77º del ranking mundial, logró una trabajada victoria ante el local Albert Ramos Viñolas (37º), reciente campeón en Estoril, por 7-6 (5) y 6-3, en una hora y 39 minutos de partido.

Vale recordar que en el debut, Delbonis, proveniente de la fase clasificatoria, había dado la nota ante el español Pablo Carreño Busta (10º), tras encontrarse en desventaja de set abajo y 0-4.

El resumen del partido:

En la siguiente instancia, el azuleño, único argentino con vida en el cuadro de singles, enfrentará al italiano Mateo Berrettini (10), campeón del ATP de Belgrado este año y que superó en la segunda ronda a su compatriota Fabio Fognini (28) por 6-3 y 6-4.

Previamente en la jornada, el bonaerense Diego Schwartzman, el 7º preclasificado del torneo, no pudo con el ruso Aslan Karatsev (27º) y quedó eliminado en su debut tras caer por 6-2- 4-6 y 1-6.

