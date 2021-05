Gollan destacó que "la curva de contagios descendió por la baja de circulación de personas"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, celebró hoy que "descendió la curva de contagios" en la provincia durante esta segunda ola de Covid y dijo que se constató que fue "por la baja de circulación de personas" tras las últimas restricciones.

Al respecto, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof dijo que las "medidas de cuidado" dispuestas por el Gobierno nacional "cortaron la subida exponencial de contagios de Covid- 19".

"Bajaron los contagios un 18% en toda la provincia respecto de la semana anterior. Están dando resultados (las restricciones) y se observa un descenso en la cantidad de casos", aseguró el ministro de Salud provincial.

En una rueda de prensa que brindó junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, Gollan aclaró que ese descenso "no se está dando al ritmo que uno desearía, por supuesto, pero muestra que las medidas de restricción a la circulación funcionan".

Y detalló: "En la última semana registramos un descenso importante de casos, pasamos de 11.746 a 9.663 casos, esto demuestra que cuando se toman medidas los contagios bajan, demuestra que con la sumatoria de más días de cuidados los resultados se obtienen".

El ministro de Salud bonaerense además dedicó varios pasajes de su mensaje al fallo de la Corte Suprema de la Nación que en ese momento era inminente y que horas después se conoció que fue a favor de la postura de la Ciudad para que se reconozca su autonomía en la toma de decisiones respecto de las clases.

"Las decisiones que se toman de un lado y del otro de la General Paz impactan en los dos, las decisiones que toma la Ciudad no son sólo para los de la Ciudad, también impactan de este lado de la General Paz", advirtió Gollan.

E insistió en que "en una pandemia esas decisiones no afectan sólo a esa jurisdicción" y que "sería una aberración decidir en temas de salud como si fueran cosas autónomas".

Por su parte, Bianco se pronunció en el mismo sentido, al afirmar que "acá no se está discutiendo el monto de un impuesto, se trata de un tema de salud pública que no sólo afecta la presencialidad o no de las clases de la Ciudad, también afecta al conurbano".

"El AMBA tiene que ser tratado como un único espacio sanitario y las mismas medidas se deben cumplir a un lado y otro de la General Paz", reclamó el jefe de Gabinete.

Y agregó: "Porque si no lo que va a suceder, si efectivamente la Corte le da la razón a la Ciudad es que los bonaerenses terminaremos haciendo un esfuerzo adicional a los porteños. Me parece injusto que hagamos un esfuerzo adicional a los porteños para salvar la propia vida de los porteños". (NA)