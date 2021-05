Tildó a jugadoras de "gorditas" y "tejedoras de bufandas"

Una nueva polémica sobrevino este martes en el rugby argentino, cuando se conocieron detalles de una publicación de un exjugador de Los Pumas sobre el rugby femenino.

Andrés "Perica" Courreges, ex jugador de Los Pumas en la década del '80, publicó comentarios discriminatorios hacia la mujer y puntualmente hacia el rugby femenino.

Courreges, de 67 años, se pronunció luego de ver la final del Seis Naciones femenino, que consagró campeón a Inglaterra el sábado 24 de abril pasado.

El posteo fue eliminado, aunque sus declaraciones fueron difundidas.

"Qué puede sentir una jugadora de Rugby que no tiene formación en divisiones inferiores, no tiene club, no tiene historia, no sabe lo que es el Rugby, no es Leona. Ni pantera ni nada es so (eso es) un invento del comité olímpico de integrar a la mujer al deporte, pero debe haber deportes que pueden practicar y otros o (no) lo pueden practicar", dijo en parte de su posteo en Facebook.

Las declaraciones de Perica se conocieron pocos días después de una concentración del seleccionado argentino femenino en Tucumán.

"Estos dos últimos sábados pude ver la mediocre competencia del 6 naciones Femenino, que decepción, mujeres poco femeninas practicando deportes que solos las habilita a ser denominadas gorditas no (o) tejedoras de Bufandas", agregó.

Lógicamente los dichos del ex jugador de CASI llegaron hasta la Unión Argentina de Rugby, que el fin de semana pasado tuvo en actividad a su seleccionado femenino en Tucumán.

La entidad que rige al rugby argentino se expresó este mediodía, sin mencionar al veterano Puma:

La Unión Argentina de Rugby repudia y rechaza cualquier gesto y actitud de discriminación. Nuestro pleno y total respaldo para nuestra capitana y para todas y cada una de las jugadoras de todo el país. — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) May 4, 2021