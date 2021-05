Argentina no pagó un vencimiento con el Club de París y ahora tiene 60 días para evitar el default

La Argentina no pagó este lunes un vencimiento de deuda con el Club de París por casi US$ 2.500 millones, y utilizará los 60 días de gracia que se gatillan de inmediato para intentar arribar a un acuerdo con ese pool de países acreedores.

Así lo confirmaron fuentes oficiales, al señalar que existe confianza en el Gobierno argentino en arribar a un acuerdo, con apoyo de las principales naciones europeas, como Alemania y Francia.

El monto que la Argentina debía cancelar hoy está integrado por US$ 2.248 millones de capital y US$ 237 millones de intereses, por lo que asciende a US$ 2.485 millones.

En la reciente gira del presidente Alberto Fernández por países europeos, hubo declaraciones de sus pares de Francia, Emmanuel Macron, y luego de la canciller alemana Angela Merkel, a favor de alcanzar un acuerdo, pero el Club de París no se pronunció formalmente.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, continuará las conversaciones con el FMI para intentar arribar a una renegociación de pagos con el organismo, un requisito para que luego el Club de París siga el mismo camino, según se especula en el mercado financiero.

La Argentina podría buscar del Club de París un permiso que extienda el plazo de pago a un período mayor a 60 días, para evitar el impacto negativo que tendría una declaración formal de default.

El país no está en condiciones de hacer frente este año ni a los vencimientos pendientes del FMI, ni a los del Club de París, ya que la pandemia insume casi todo su presupuesto, y las reservas están exigidas. Fernández ya gestionó esa prórroga, pero la respuesta recibida de los mandatarios europeos fue que para llegar a un acuerdo con el Club de París, debía primero resolverse la negociación con el Fondo Monetario.

Alemania y Japón son los principales acreedores argentinos en ese consorcio de acreedores. Argentina cayó en default con el Club de París durante la fenomenal crisis económica de diciembre de 2001.

La estrategia de Guzmán coincide en que primero debe resolverse la negociación con el Fondo Monetario, para luego avanzar con el Club de París. Ese consorcio prevé reunirse a principios de junio y allí podría empezar a definirse si habrá una respuesta formal al pedido formulado por la Argentina de postergar el vencimiento. (NA)