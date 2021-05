Clases presenciales para chicos con discapacidad: desde el Observatorio critican la medida

La Comisión de Educación del Observatorio de derechos de las personas con discapacidad de Bahía Blanca emitió en las últimas horas un comunicado para mostrar su disconformidad con la presencialidad escolar únicamente en la educación especial, en el marco de la fase 2 por la crisis sanitaria.

"¿Se encuentran inmunizados los alumnos con discapacidad y sus docentes? Si se prioriza lo pedagógico, ¿por qué el resto de los alumnos no concurre a clases?", cuestionaron en el comunicado, al tiempo que indicaron que "las desigualdades que genera esta medida lejos están de los paradigmas de inclusión por los que siempre hemos luchado".

Desde la comisión remarcaron que "las necesidades e intereses de los y las estudiantes con discapacidad son las de cualquier persona de su grupo etario, así como las medidas de cuidado" y advirtieron que "varios/as alumnos/as en situación de discapacidad tienen mayores riesgo de salud".

Al cierre del comunicado, señalaron que "la emergencia sanitaria es para todas las personas, por lo tanto a la escuela debieran ir todas o ninguna" y apelaron a "una apropiación del modelo social, promovido por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y al enfoque de derechos por parte de funcionarios que toman decisiones educativas" .

A raíz de este escrito, La Nueva. se comunicó este mediodía con la jueza Natalia Giombi, integrante de la Comisión de Educación del Observatorio, quien explicó que "nosotros no determinamos si todos tienen que ir o no a la escuela, solo cuestionamos por qué las personas en situación de discapacidad deben ir a la escuela si las demás no".

"El criterio que hoy se tiene para tomar cualquier tipo de medida es el sanitario y el COVID nos llega a todos, no distingue. Entonces si hoy tenemos que hacer prevalecer este criterio sanitario, ese criterio no puede generar una diferenciación", planteó.

Giombi aclaró que "no es que se desconoce la afectación de las familias que tienen, por ejemplo, un chico con autismo; y lo que implica la imposibilidad de dar clases virtuales. Pero creemos que el tema del COVID exige tener el resguardo o ponderar esta cuestión de la emergencia sanitaria que abarca a todas las personas por el hecho de ser tales".

"Solamente se puede entender la no presencialidad con el criterio sanitario. Si empezamos a tener en cuenta otros derechos, obviamente que las posiciones van a ser encontradas", sostuvo la jueza, quien también resaltó que en el decreto provincial "no se encontró cuál es el fundamento de esa diferenciación que se hace".

"Sean coherentes"

En esta misma línea, se manifestó días atrás la concejala de Juntos por el Cambio y licenciada en Educación Especial, Lucía Pendino.

La concejala remarcó que los chicos con discapacidad y sus docentes no están vacunados, y que la virtualidad no solo es complicada para ellos sino para todo el ámbito educativo. Por esa razón, pidió coherencia a la hora de tomar decisiones.