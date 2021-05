"El gobierno provincial toma decisiones sin conocer nuestra realidad", dijo Maidana

El presidente del bloque Juntos por el Cambio, Santiago Maidana, dio a conocer la opinión de la bancada oficialista sobre la determinación del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, para que 121 municipios pasen a fase 2 a partir del lunes 31 de mayo, 13 en fase 3 y 1 en fase 4. El documento difundido por la provincia ubica a Coronel Rosales entre esos 121 distritos.

En relación a esta modificación, Maidana manifestó que “la decisión del gobierno provincial de colocar arbitrariamente en fase 2 a Coronel Rosales, es inconsulta y llega tarde. Una muestra de esto es que en la tercera semana de abril (en la cual estábamos en fase 3) nuestro indicador cociente era más de 4 y hoy ese número está por debajo de 1 e igualmente nos bajan a fase 2”.

“Es indignante que las medidas no sean consensuadas y tomadas con datos certeros de nuestro distrito. La provincia no tiene un criterio lógico al momento de tomar determinaciones, parecen decisiones alborotadas, que no tienen en cuenta el daño económico e institucional que causan a municipios como el nuestro que cumplieron con todo lo dispuesto hasta el momento, por no sentarse a analizar datos como corresponde”, agregó el edil.

Señaló que “sumar nuevas restricciones nos va a poner en una situación de riesgo a la rebeldía. Si seguimos acotando las actividades nos va a pasar lo que sucede en el AMBA, que nadie respeta lo dispuesto. Esta medida arbitraria nivela todo para abajo, lo cual es una constante del kirchnerismo. Los jóvenes que hoy están reuniéndose en los parques y plazas a tomar mate, deberían estar en la escuela”.

Maidana detalló que “de los 4 municipios con índices más favorables en la Región Sanitaria 1 (Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Villarino y Coronel Rosales), sólo nos bajan a fase 2 a nosotros. Es lamentable que Kicillof nos castigue únicamente a nosotros a nivel regional. Cuando estábamos en riesgo alto, el gobierno provincial nos situaba en riesgo medio. Ahora, que los índices epidemiológicos se estabilizaron, nos bajan a fase 2. Evidentemente, el gobernador y su equipo desconocen la realidad de nuestro distrito y eso es alarmante”.