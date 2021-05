Esta noche Campazzo tendrá que preocuparse por Lillard y cuidarse de quien lo está esperando

Denver Nuggets, con Facundo Campazzo, se enfrentará a Portland Trail Blazers como visitante, desde las 23.30, por el tercer juego de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA, en una serie al mejor de siete e igualada en uno.

El encuentro se disputará en el estadio Moda Center, con capacidad para 20 mil espectadores aunque tendrá la mitad por la pandemia del coronavirus.

Campazzo, debutante en esta instancia de la competición, viene con buenas actuaciones aunque le tocó enfrentar a uno de los mejores bases de la competencia, Damian Lillard, que marcó 34 y 42 puntos en los dos partidos iniciales.

En el primer juego, Portland se impuso por 123 a 109.

La revancha fue para los Nuggets: 128 a 109.

En ese segundo partido, el base tuvo un encontronazo con McCollum, quien declaró que estaba esperando la revancha.

El cordobés es uno de los 18 novatos que sigue en competencia, de aquellos 94 que debutaron esta temporada en la NBA.

Y por ahora ha mostrado mucha solidez, como en fase regular, sumando 30 minutos en el primer juego y 32 en el segundo, favorecido por la ausencia del lesionado Jamal Murray, el jugador que naturalmente ocupaba su puesto.

El cuarto partido de la serie se disputará el sábado, desde las 17, otra vez en Portland.

Lo que pasó

En la continuidad de los playoffs, Philadelphia Sixers, el mejor equipo de la fase regular en el Este, se puso 2-0 ante Washington Wizards al ganarle por 120-95 en el Wells Fargo Center.

Para los Sixers, Ben Simmons y Joel Embiid sumaron 22 tantos cada uno; mientras que para los capitalinos Bradley Beal concretó 33 puntos, Rui Hachimura hizo 11 y Russell Westbrook finalizó la noche con 10 y 11 asistencias.

Este último sufrió se torció el pie derecho durante el último cuarto, se fue al vestuario y no regresó. En el camino, le tiraron pochoclos y reaccionó.

fan pours popcorn on Westbrook as he’s being assisted off floor with an injury pic.twitter.com/tGcn4kqRqq