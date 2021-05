Dos años después, su exmujer reclama la entrega de los restos del pescador

Silvina Paz, exmujer del pescador Mauricio Dermit asesinado en junio de 2019, cuando se lo halló calcinado adentro de su auto, denunció que los restos del hombre todavía no fueron entregados a su familia y continúan en la morgue judicial de esta ciudad.

"Primero mi hijo y yo nos tuvimos que hacer el ADN, pero pasaron 60 días hasta que llegaron los resultados. Cuando se excede ese período, el informe del estudio debe enviarse a La Plata para que el Registro de las Personas en Bahía nos dé el certificado de defunción", indicó Paz.

"La morgue nos dio todos los papeles, se los entregué a mi abogado Sebastián Martínez y él los llevó a la Justicia, pero no sé si los encajonaron. Como me di cuenta que esto no avanza, viajé a Bahía para hablar con Sebastián y me dio la documentación".

"Estaba enojada con él porque había dejado todo en la nada y esto fue el año pasado. Martínez y la Justicia me estuvieron dando vueltas un año; nadie me aclara nada", agregó.

"Cuando recuperamos los documentos, se los llevamos a Carlos Sosa que tiene funeraria. También nos dio vueltas; nos pidió el certificado de nacimiento de Mauricio, que nació en Necochea. Lo conseguimos, pero nos sigue dando vueltas. Nos dice que necesita la firma del juez".

"Decidí informar esto a los medios porque estamos cansados, aparte del dolor que sentimos. Más allá de que sea su exesposa, estuve casada con él casi 20 años. El dolor está, sobre todo por lo traumática que fue su muerte".

"Quizá de esta manera agilicen los trámites y nos den una respuesta. Lo único que queremos es el cuerpo de Mauricio, porque se van a cumplir dos años que está en la morgue y no le pudimos dar una despedida", finalizó Paz.