Robo en una obra: "Hay que seguir, no me quiero resignar"

Un ladrón ingresó en las últimas horas en una obra en construcción ubicada en la zona de Villa Ressia y sustrajo aberturas y herramientas valuadas en unos 200 mil pesos.

Adriana Kroh describió que el hecho se produjo en Álvarez Jonte al 1.300, donde junto a su familia están construyendo un salón de fiestas.

"Vino la policía a la madrugada a mi casa a darme la mala noticia de que habían entrado a la obra. Fuimos y nos encontramos con los portones abiertos y nos dimos cuenta que efectivamente habían ingresado. Se llevaron tres ventanas y dos ventiluces que estaban para ser colocadas y terminar de cerrar. También robaron herramientas de los albañiles", dijo la damnificada al programa Panorama de LU2.

La mujer describió que el robo fue llevado adelante por una persona joven, que previamente accedió al patio de un supermercado ubicado junto a la obra.

"Suponemos que luego saltó hacia nuestra propiedad, vio lo que había y se lo llevó. Aparentemente cargó todo en la carretilla del albañil".

Kroh manifestó que algunas personas que residen en la zona advirtieron lo que sucedió, aunque no lo relacionaron con un ilícito.

"Hay vecinos que vieron el movimiento y no pensaron que se trataba de un robo, porque creyeron que podía tratarse de una persona que se encontraba juntando chatarra".

Indicó también que el sujeto se retiró por calle Neuquén en sentido ascendente.

"Es un pequeño salón de fiestas que estamos construyendo para trabajarlo en un futuro. Son carísimas las aberturas y esto un golpe bajo, porque era lo último para luego pasar a otros detalles de la obra".

Pese a esto, la damnificada describió al sector como "tranquilo" y dijo estar convencida de que el ladrón "no vive lejos".

Relató que tres de las ventanas, de aluminio blanco, miden 1,80x60, mientras que los ventiluces son de 0,60x0,40.

"Esta persona actuó con tanta impunidad que un rato después regresó a buscar unas latas y un cajón que había sacado del patio del supermercado".

De todas maneras, aclaró que "las dos veces que llamamos a la policía vinieron enseguida y mostraron buena predisposición, aunque lamentablemente no lo pudieron detener".

Finalmente, sostuvo que "hay que seguir adelante, no me quiero resignar. También es importante recordar que no se deben comprar estas cosas robadas y que hay que denunciar. Es triste que pasen estas cosas, porque ponemos mucho sacrificio para crecer".