Los hermanos Cerúndolo y Trungelliti, a las puertas de Roland Garros

Los argentinos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo, y Marco Trungelliti avanzaron hoy a la tercera ronda clasificatoria en París y quedaron a una sola victoria de sellar su ingreso al cuadro principal de Roland Garros, el segundo Gran Slam del año, a disputarse desde el domingo.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 147 del ranking mundial de la ATP, superó hoy al egipcio Mohamed Safwat (162º), por un cómodo 6-1 y 6-2, en una hora y ocho minutos de juego, y buscará su ingreso al cuadro principal este viernes frente al suizo Henri Laaksonen (150), quien venció al peruano Juan Pablo Varillas (130) por 4-6, 6-1 y 7-5.

El argentino, de 19 años, se consolidó en el circuito este año con un título ATP en el Córdoba Open y otro en la categoría Challenger en Roma, pero por su ranking debió jugar la clasificación en Roland Garros, superando hasta el momento dos partidos, el anterior ante su compatriota Andrea Collarini (202).

Su hermano "Fran" Cerúndolo (116), de 22 años, y finalista este año en el Argentina Open (perdió la definición con Diego Schwartzman), venció sucesivamente en París al dominicano Roberto Cid Subervi (237) y al estadounidense Thai-Son Kwiatkowski (218), e irá en busca este viernes del triunfo que le falta para clasificarse ante el italiano Alessandro Giannessi (159).

Además, el santiagueño Trungelliti (236), de 31 años, superó al argentino Sebastián Báez (184) y al ruso Evgeny Donskoy (136), y mañana se medirá con el estadounidense MacKenzie McDonald (118) con la gran chance de pasar la "qualy" por tercera vez en su carrera, ya que también lo consiguió en las ediciones 2016, 2017 y 2018 del Grand Slam francés.

Por el momento, los tenistas argentinos que tienen asegurada su participación en el cuadro principal de Roland Garros son los siete que ingresaron directamente por su ranking: Diego Schwartzman (10), Federico Delbonis (52), Guido Pella (59), Federico Coria (96), Juan Ignacio Londero (100) y Facundo Bagnis (101), más la rosarina Nadia Podoroska (42) en el cuadro de damas.

