Explosión en La Cámpora: "El desastre es tremendo", dijo un comerciante del sector

El propietario de un comercio vecino del local de La Cámpora donde esta madrugada se produjo una fuerte explosión contó que "supuestamente fue un atentado, pero no encontraron nada de lo que explotó".

"Me avisó un vecino que es cliente y salimos desesperados pensando que nos habían roto un vidrio para robar. Al llegar nos encontramos con este desastre sobre el cual por ahora no sabemos nada", relató Fabián Scoponi, dueño de la pollería ubicada en donado y Beruti.

"El desastre es tremendo, no me quedó un vidrio sano; gracias a Dios el local tiene rejas. Pudimos entrar dos horas después de que me avisaron de la explosión, recién a las 5 de la mañana", amplió en diálogo con Panorama, por LU2.

"Me llegaron fotos de unos panfletos que circularon por la zona, que estaban en las veredas. Me las mandó un cliente, porque le resultó raro ver algo así. El panfleto habla de una 'purga'", mencionó.

"Mi pollería está destrozada. Venimos soportando meses durísimos, y ahora esto", completó.