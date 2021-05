Villa Bordeu, desde el silencio se levanta con mucho corazón

Casi desde el silencio y sin hacer demasiado ruido, el Club Villa Bordeu sigue creciendo. Formado con el objetivo de poder desarrollar una actividad deportiva, la entidad se fue ganando el cariño de todos los que se acercaron.

Y hoy, más allá de estar participando activamente de la Liga Comercial, ya tiene las bases sólidas para seguir soñando en grande.

Su presidente Germán "Pichu" Bevilacqua le contó todos los detalles a La Nueva., mientras la pelota espera por volver a ser mimada.

--¿Qué significa jugar la Liga Comercial?

--Un lugar para el jugador amateur. La Liga Comercial es un ejemplo por los dirigentes que trabajan día a día para estar a la altura de tal evento.

--¿Cómo ven el torneo?

--Cada vez más competitivo.

--¿Qué tiene de particular la categoría?

--Muy buena calidad de jugadores.

--¿Qué te gustó y qué no del equipo hasta acá?

--Me gustó el compromiso y el compañerismo, no me gusta que discutan con los árbitros.

--¿Qué análisis hacés de los primeros partidos?

--Muy positivo, nos estamos armando de a poquito.

--¿Para qué está el equipo?

--Para ser protagonistas.

--¿Qué nivel ves en los rivales y a quienes ves como candidatos?

--Excelente nivel, Nosotros, ja,ja... Siento que podemos ser uno de los candidatos.

--¿Cómo vivis el fútbol en la actualidad?

--Lo vivo muy intenso, siempre quiero ganar.

--¿Cuánto se extraña el fútbol de los sábados?

--Mucho. Es mi cable a tierra y, la verdad, lo extraño tanto que jamás me imaginé que íbamos a estar tanto tiempo sin poder jugar.

A un toque

--¿Quién es el más talentoso del equipo? "Kiko Pedraza".

--¿Cuál es el más rústico? "Creo que yo, ja, ja".

--¿Quién es el que no puede faltar nunca? "Maxi Machain (el Macha), nuestro arquero".

A lo Enzo Pérez. Cuando Maxi Machain no está, el presidente se calza el buzo y los guantes en la categoría Veteranos.

--¿Quién es el que más entiende el juego? "Martín Giménez".

--¿Cuál vive en una burbuja? "Lucas Giménez, el 'Luqui'".

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? "Fabián Terán, el 'Ruso'".

--¿Quién es el más divertido? "Los DT: Adrián García y Alberto Marianelli".

Un poco de historia

El Club Social Deportivo y Cultural Villa Bordeu fue fundado el 1 de agosto de 1928.

Típico club de barrio de la época, su actividad principal siempre fue el fútbol y fue conformado por personas nacidas en el barrio, sin tener una sede determinada, ya que se reunían en casas de vecinos, este funcionó hasta la década del 50.

Sobre finales de la década del 70, ya con más habitantes en el barrio, un grupo amigos del lugar decide armar nuevamente un equipo de fútbol y nace la historia del Club Social Deportivo y Cultural Villa Bordeu.

Lo que en un primer momento fue sólo jugar al fútbol, hizo que se pensara en conformar una sede con la correspondiente comisión directiva, cacha de fútbol, de bochas, etc.

En principio las reuniones se realizaban en un conocido bar del barrio y con el correr de los años se logró comprar los terrenos donde actualmente está la sede, la cancha de fútbol, cantina, salón, baños.

Durante la década del '80, el club formó parte de la conocida Liga de Barrios se obtuvo la consagración de dicho torneo.

En aquellos períodos pasaron por la presidencia, Roberto Luna "El Loco", Ernesto "Titi" Zubeldía, Héctor "Polo" García, Alberto "Titino" Cardoso, siempre con el apoyo de todas las familias villeras.

Lamentablemente, los vaivenes económicos y la emigración de dichos vecinos hacia la ciudad --además de la desaparición de dicha liga barrial-- hizo que la sede cerrara.

Sin embargo, siguiendo la inquietud de algunos integrantes del equipo de fútbol de esos años y algunos vecinos, surgió la idea de darle vida nuevamente a todo esto con un fin social y se reabrió en el año 2010, con Angel Maida --"El Gringo"-- a la cabeza.

El club volvió a resurgir y en el 2012 se conformó un equipo de fútbol para competir en la Liga Comercial. Más tarde se sumó el equipo de Veteranos --con Diego Bevilacqua como presidente-- y en la actualidad continúa participando con las dos categorías.



Hoy por hoy, la institución tiene un rol social. Además de las mejoras edilicias, se cercó la cancha de fútbol, se hizo la perforación, entre otras obras, aunque todavía hay mucho por hacer en el campo de juego.

En la actualidad, Villa Bordeu cuenta con 40 socios.

"Le queremos agradecer a todas las familias que forjaron la historia del club y a quienes siguen aportando trabajo sin nada a cambio, como los Fernández, Luna, Maida, Brasili, Balmaceda, García, Zubeldía, Giménez, Cabrera, Cardoso, Cartolano, Racosta, Herrera, Marianelli, Terán y Bevilacqua", expresó el actual presidente Germán "Pichu" Bevilacqua.

La comisión directiva

Presidente: Bevilacqua Germán.

Vicepresidente: García Gustavo.

Secretaria: Kaele Geraldina.

Tesorero: Bevilacqua Diego.

Vocal titular 1ro: García Adrián.

Vocal titular 2do: Maida Angel.

Vocal suplente 1ro: Fernández Horacio.

Vocal suplente 2do: Boca Matías.

Revisor de cuentas 1ro: Terán Fabián.

Revisor de cuentas 2do: Gómez Hugo.

Revisor de cuentas 3ro: Herrera Héctor.

Revisor de cuentas suplente: Fernández Jorge.