Pichetto tomó distancia de Rodríguez Simón: "Si considera que es inocente tiene que presentarse a la Justicia"

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Pichetto criticó a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, por pedir asilo político en Uruguay y dijo que "cuando uno considera que es inocente tiene que presentarse ante la Justicia y no convertirse en un preso político cuando no lo es".

"No comparto eso", sostuvo el integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) el pasado martes por la noche respecto de Rodríguez Simón, sobre quien ahora pesa una orden de captura internacional por una causa en la que está acusado formar parte de una maniobra para desapoderar de sus bienes y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En declaraciones a la señal A24, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri señaló: "Si vos considerás que sos inocente tenés que presentarte ante la Justicia. Si la causa es infundada se va a caer. Lo que no podés hacer es convertirte en un preso político cuando no lo sos".

"¿Se convirtió en un dirigente de la clandestinidad? No lo es", remarcó Pichetto, y afirmó: "Avalar eso me parece un desatino, porque además no es un guerrillero en un movimiento de liberación y si hay una causa contra él en un Juzgado Federal, tiene que ir".

Además, el exjefe del bloque peronista del Senado se refirió a una hipotética citación para el ex presidente y, para contrastar con el caso de Rodríguez Simón, ejemplificó: "Macri está en el país, si lo citan tiene que presentarse y se va a presentar".

Por otra parte, Pichetto se quejó de los dirigentes del PRO que, desde otros lugares del mundo, mantienen reuniones por Zoom para arengar a la militancia y afirmó: "Los que están en el Uruguay y hacen Zoom: 'movilizate', 'trabajá'. Eso no lo comparto".

"La política está llena de gente estúpida. Creo que carecen de autoridad moral", disparó el auditor general y agregó: "El otro día salió el ex ministro (de Transporte Guillermo) Dietrich haciendo un Zoom desde Punta del Este alentando a los muchachos del conurbano a salir a trabajar con el proyecto, eso es inconsistente. La política tiene que ir con el ejemplo". (NA)