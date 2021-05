Si conseguís su número lo llamás y te regala un par de zapatillas; ¿será gratis el envío?

El base de Los Angeles Lakers, Dennis Schroder, discutió con Kyrie Irving la última vez que se enfrentó a los Brooklyn Nets.

En aquel partido los dos jugadores fueron expulsados después de un pequeño encontronazo y el alemán no se olvida, al punto de declarar que no volverá a utilizar el modelo de zapatillas de Irving y ofrecerse a regalar su extensa colección.

Recientemente, en un programa de coleccionistas de zapatillas famosos, Schroder confesó que tiene entre 30 y 40 pares de modelos de Irving, pero juró que las regalará.

“No voy a usarlas de nuevo. Se las daré a todo aquel que las quiera. Las donaré, así que mándenme un mensaje”, señaló el base de los Lakers.

El propio jugador asegura que no habla en broma y que cualquier que tenga una medida 12 americana puede llevarse unas zapatillas gratis porque no está dispuesto a dejar pasar la rivalidad con un Kyrie Irving al que no quiere ver en sus pies.

Solamente hace falta el teléfono del compañero de LeBron James. ¿El envío a la Argentina será gratis...?