Azpilicueta, Tolosa, Ott y Rossi intentarán defender la camiseta argentina

Con la presencia de Alejo Azpilicueta y Facundo Tolosa (ambos de Bahía Basket), Bautista Ott (ex Bahiense del Norte y Alem, y ahora en Ameghino de Villa Marìa), Pedro Rossi (ex Bahiense y ahora en DME Academy, de Estados Unidos), continuará el jueves su preparación la preselección argentina U19, en el Cenard, de cara al Mundial que se disputará en Letonia del 3 al 11 de julio.

Pedro Rossi se unirá al grupo que ya trabajó.

El cuerpo técnico que encabeza Daniel Farabello dispuso la citación de 18 jugadores. Luego de la primera convocatoria realizada en abril, se redujo el grupo inicial y, para esta ocasión, se sumarán cuatro de los siete jugadores convocados que militan en el exterior: Juan Fernández -recientemente ascendido a la LEB Plata en España-, Silvano Merlo, Pedro Rossi y Gonzalo Corbalán.

Alejo Azpilicueta tuvo su primera experiencia en Liga Nacional.



La idea del cuerpo técnico una vez finalizada esta etapa es realizar una tercera convocatoria en junio, donde se espera que se sumen los jugadores que están compitiendo en Europa y Estados Unidos.

La misma será más extensa que las anteriores y servirá para definir el plantel y dejar todo listo para emprender el viaje a Riga y Daugavpils, las ciudades letonas en las que se jugará el Mundial.

Argentina integrará el Grupo C junto a Francia, España y Corea.

Los convocados



Tomás Allende

Clase: 2002

Equipo: Quimsa



Alejo Azpilicueta

Clase: 2002

Equipo: Bahía Basket



Nicolás Burgos

Clase: 2003

Equipo: Boca Juniors



Esteban Cáffaro

Clase: 2003

Equipo: Trebolense



Ian Cerino

Clase: 2002

Equipo: San Lorenzo de Almagro



Juan Cruz Conte Grand

Clase: 2002

Equipo: Boca Juniors



Federico Copes

Clase: 2002

Equipo: Platense



Gonzalo Corbalán

Clase: 2002

Equipo: Lubbock University (EEUU)



Jeremías Diotto

Clase: 2002

Equipo: San Isidro de San Francisco



Juan Francisco Fernández

Clase: 2002

Equipo: Fuenlabrada (ESP)



Alejo Maggi

Clase: 2002

Equipo: Ferro Carril Oeste



Franco Méndez

Clase: 2002

Equipo: San Martín de Corrientes



Silvano Merlo

Clase: 2002

Equipo: C.B. Ciudad de Ponferrada (ESP)



Bautista Ott Cywarlie

Clase: 2002

Equipo: Ameghino de Villa María



Mateo Pérez

Clase: 2002

Equipo: Libertad de Sunchales



Manuel Rodríguez Ortega

Clase: 2002

Equipo: Boca Jrs



Pedro Rossi

Clase: 2002

Equipo: DME Academy (EE.UU.)



Facundo Tolosa

Clase: 2002

Equipo: Bahía Basket



DT: Daniel Farabello

AT: Juan Manuel Gattone

AT: Mariano Junco

AT: Juan Gatti

PF: Matías Suhurt