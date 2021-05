Cerró otra confitería tradicional en Alem, la cadena con suerte y se viene un edificio ecológico

--Buen día, Juan. Te noto un poco nervioso, ¿puede ser?, sobre todo luego de los casos de coronavirus, aunque hay muy pocos titulares afectados…

--Para nada, amigo. Si no me puse nervioso en otras ocasiones menos me voy a poner ahora por un torneo de cabotaje. De todas formas hubiese preferido jugar en igualdad de condiciones y no tenernos que presentar casi sin arquero.

--Por supuesto que hubiese preferido jugar en las mismas condiciones, pero mejor vayamos rápido a nuestros temas, aunque ahora tenemos más tiempo porque volvimos a Fase 3, je, je...

--Tenés razón, hasta ahora a eso de las 19 se moría todo, pero con la nueva medida la ciudad tendrá movimiento hasta más tarde. Los locales gastronómicos deberán cerrar a las 23 y los comercios a las 20, salvo los esenciales.

--¿Y las clases presenciales?

--Finalmente se resolvió que vuelven mañana. Veremos qué pasa.

--El de las fases y el Covid sigue siendo el tema número 1 en Bahía ¿no?

--Sí, pero hay otras cosas que tampoco podemos perder de vista, como los aumentos en los combustibles, la crisis del comercio, las escuelas vacías, etc, etc.

--Tal cual, la mano viene dura. Y entre los comerciantes hay algunos que venden bien pero la mayoría no para de quejarse.

--Sí, fíjate la encuesta que la UNS hizo en el sector comercial, donde más del 60 por ciento de los comercios considera que su situación es mala o muy mala y el 73 por ciento sostiene que su nivel de actividad cayó abruptamente en 2020 con relación a 2019.

--Seguramente también hablaste con alguno...

--Siempre, y el panorama es muy triste, los bancos no dan más crédito o no te refinancian, el ATP no aparece y los que quieren vender no pueden porque casi nadie compra. Por eso, aunque últimamente quise evitar hablar de cierres, hoy tengo que volver a hacerlo.

--No vendrás con el cierre de Antares...

--No, eso ya es noticia vieja, pero andás cerca porque cerró otra tradicional confitería de Alem.

--Andá al grano.

--Bajó la persiana Il Mercato.

--Uhh... llevaba varios año ¿no?

--Sí, por lo menos 10, aunque Rodolfo, su creador, hace tiempo la había vendido.

--¿Y sabés cuál va a ser el futuro de ese local? Espero que no quede cerrado.

--No, afortunadamente allí se instalará una superpanadería.

--Seguro tenés más datos...

--Lo único que te puedo adelantar es que seguramente será un nuevo “clásico” de Alem.

--Ojalá, últimamente se van despidiendo locales tradicionales, acordate que el año pasado fue el turno de Sottovento.

--Sí, ese emprendimiento tenía como 20 años. Rodolfo se lo había vendido hace un tiempo a Natalia Zotta y luego también pasó de manos.

--Ojalá quienes decidieron invertir ahora donde estaba Il Mercato tengan la mejor de las suertes.

--Ya que hablás de suerte, me hiciste acordar la que tuvo la sucursal local de una gran cadena de electrodomésticos.

--¿Te referís a la que estaba en calle O’Higgins y pasó a Donado?

--Claro, por fin acertaste una...

--¿Y por qué tuvieron suerte?

--Porque esa empresa ya cerró en lo que va del año como 10 sucursales, las últimas cuatro en Rosario, y parece que su dueño, Carlos Rosales, que la compró el año pasado, quiere venderla.

--Insisto: ¿por qué tuvieron suerte los de la sucursal local?

--Por lo que me contaron el contrato de locación firmado tiene una cláusula de rescisión muy alta y además, llevar invertido mucho para ponerlo en condiciones, así que la idea es seguir y hasta llegar a ampliarlo.

--Tirame algún otro dato comercial si es que tenés alguno más.

--Ok, ¿te acordás que tiempo atrás de adelanté que donde estaba El Mundo de la Pizza, en Dorrego 55, iban a construir un edificio?

--Sí, claro, y hablamos de ese tradicional local que, durante cuatro décadas, marcó una época en Bahía.

--Bueno, ya está avanzado el proyecto y pronto dará los primeros pasos. Se trata de una propuesta completamente novedosa para la ciudad, ya que la obra de catorce pisos aspira a conseguir los máximos estándares en materia ecológica y de eficiencia energética.

--Me imagino que eso lo certifica algún organismo...

--Sí, organismos internacionales que se dedican a calificar a los edificios que cumplen con estas normativas, por demás exigentes, a favor del impacto en el medio ambiente.

--Dame algún detalle.

--Tendrá toda una tecnología en materia de conectividad y hasta un sistema para la carga y descarga de las baterías de los autos eléctricos.

--Interesante, sobre todo pensando en un futuro quizá no tan lejano.

--Tal cual. El proyecto incluye también un salón de usos múltiples pensado para que los habitantes del edificio puedan trabajar. Habrá un gimnasio, piscina climatizada y un elemento adicional: cada departamento –es uno por piso— dispondrá de una suerte de patio-balcón al frente, pensando en tener que tener otra vez situaciones de aislamiento disponer de un lugar en contacto con el aire libre y el sol.

--¿Qué otro tema tenés?

--Pará que no terminé: más allá de este emprendimiento inmobiliario los expizzeros están muy entusiasmados porque terminaron de cerrar un negocio por demás interesante con YPF, empresa que se sumó a un proyecto que vienen impulsando desde hace varios años desde Bahía Blanca en el norte argentino para la producción de litio, a partir de un sistema completamente ecológico desarrollado por investigadores del Conicet.

--Seguí que me interesa...

--El mismo permite obtener lo que muchos llaman “el oro blanco” del futuro, a través de un método novedoso que permite incluso disponer de agua como residuo luego de la extracción del litio de la salmuera que se extrae de la salina. Luego de meses de negociación los expizzeros finalmente aceptaron la propuesta de YPF con lo cual el emprendimiento adquirió ahora dimensiones impensadas en relación a los primeros pasos dados unos años atrás.

--Bien, y ya que estamos te felicito porque algo que adelantaste hace mucho será realidad: la peatonal de calle Portugal.

--Sí, el jueves el Concejo aprobó la aprobó el proyecto de ordenanza por el que se peatonaliza la calle Portugal, entre Dorrego y Zeballos.

--¿Lo hizo por unanimidad?

--No, a favor votaron los 12 concejales de Juntos por el Cambio y Gabriela Schieda, mientras que los 11 del Frente de Todos lo hicieron en contra.

--¿Tenés fecha de inicio de las obras?

--No, pero la idea es comenzar antes de mediados de año. Ahora se verá de avanzar con el sector privado porque la idea es que la inversión no la haga la Muni. Según confían los autores de la idea, la iniciativa generará un nuevo paseo público y fortalecerá las zonas de influencia del Teatro Municipal.

--¿Cerramos el tema comercial?

--Sí, pero por si te interesa te confirmo, como te adelanté tiempo atrás, que en la esquina de Brown y Donado, donde estaba un local de ropa masculina, se instalará una sucursal de una cadena de indumentaria deportiva.

--Bueno, por lo menos se abre un local…

--No creas, esa cadena cierra el que ya tiene sobre la peatonal Drago.

--Che, no me dijiste nada aún del proyecto que declarará a Bahía Zona Fría.

--Ojalá se dé. Ahora se cumplió un paso importante como es el de haber logrado dictamen favorable en la Cámara de Diputados de la Nación, pero aún falta bastante camino por recorrer.

--¿Establece un descuento de entre el 30 y el 50% en los valores que se abonan por el metro cúbico de gas que pagan los usuarios residenciales?

--Sí y según dijo Susbielles podría tratarse en Diputados el miércoles próximo.

--Vos que sos un veterano de estas cuestiones, ¿tenés idea por qué Matías Italiano, quien hace años viene trabajando a full en el tema, no tuvo tanta exposición en los medios?

--Deberías preguntarle a él, aunque en algunos habló. Solo podría decirte que tuvo mucho reconocimiento en las redes sociales.

--¿De los tribunales qué tenés?

--Me enteré de lo que me parece una buena iniciativa, en este contexto de pandemia.

--Te escucho.

--Tiene que ver con una resolución judicial de un caso de falsificación de documento de automotor. Hubo una suspensión de juicio a prueba.

--¿Lo que se conoce como probation?

--Exacto. Por ser un delito menor, el acusado -Marcelo José Lezica, un comerciante de 54 años, nacido en la Capital pero que vive hace tiempo en Bahía- no irá a la cárcel y las partes se pusieron de acuerdo para fijar, a modo de sanción, la realización de tareas comunitarias sin remuneración, de 8 horas mensuales en una entidad de bien público a definir.

--Bien, te sigo.

--El detalle que te quería contar es que esa medida incluye un resarcimiento para reparar el daño hecho, que en este caso (falsificación de una documentación pública) no tiene a una víctima particular sino al Estado. Y el juez Ernesto Sebastián, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestra ciudad, resolvió que se destine al hospital Penna, "para gastos ordinarios vinculados a la lucha contra la pandemia del Covid-19".

--Ah, mirá vos.

--El monto no es mucho, porque se fija en función del delito, son 20 mil pesos, pero lo importante es el gesto y que haya más medidas de estas características. Me dicen que es el primer caso en la instancia superior del ámbito federal y que ese será "el criterio del tribunal" en lo sucesivo para resolver cuando haya suspensiones de juicio a prueba.

--Tal cual, esperemos que sea así, todo recurso suma para este momento. Y a propósito de la Justicia y el virus, te consulto, ¿qué pasó con las causas que se instruyeron por el famoso artículo 205 del Código Penal, por violar las restricciones en pandemia?

--Mirá, en los últimos días hubo una discusión sobre la competencia (provincial o federal), que tenía a maltraer a la Policía. Y la Cámara Federal, el viernes pasado, bajó línea y les recordó a los magistrados del fuero que no pueden declinar su competencia en forma telefónica ni dar directivas generales a las fuerzas de seguridad, sino atender caso por caso. Y de las causas que se iniciaron desde marzo del año pasado, me comentaron que al menos 6 o 7 ya fueron elevadas a juicio, aunque todavía no están resueltas.

--Bueno, ¿levantamos campamento?

--Dale, nos vemos en una semana y a seguirse cuidando que esto va para largo.