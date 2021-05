Con "Estilo" y a "Campo" abierto, este equipo puede dar que hablar

En Estilo Campo lo que sobra es buen pie. Pero, por sobre todas las cosas, sobresale un grupo unido, dispuesto a tirar todos del carro para cumplir de sueño un vuelta olímpica.

Mientras el balón está detenido y el elenco espero volver a las canchas para pelear bien arriba en la A de Primera, Ema Solomon --presidente, delegado, jugador y hombre orquesta-- le contó más detalles a La Nueva.

--¿Por qué decidieron jugar la Liga Comercial?

--Citro Perú era el antiguo nombre del equipo, pero con la ida de Omar Dumrauf y Claudio Quilodran arrancamos como Estilo Campo Patagonia en la Liga que tenía las canchas cerca del Aeropuerto. Estuvimos dos años y después de salir campeones, creímos que el equipo ya estaba preparado para algo mas competitivo, a pesar de que somos un grupo de amigos. Y arrancamos en la Liga Comercial.

--¿Cómo ven el torneo?

--La Liga Comercial siempre es muy competitiva. Incluso, creo que hay varios equipos que le pueden jugar de igual a igual a los equipos de la Liga del Sur.

--¿Qué tiene de particular la categoría?

--El alto nivel que tienen los jugadores. En nuestra categoría se puede jugar más lindo, en la B y C es más físico. Y cada vez son más los equipos que se juntan en la semana para entrenar y eso genera mayor competitividad.

--¿Qué te gustó y qué no del equipo hasta acá?

--Me gusta que somos un equipo largo. Tenemos 25 jugadores y eso nos permite tener variantes. En muchos casos el que entra está igual o mejor que el que salió. No me gustó que en la Copa Maradona algunos resultados no se nos dieron por relajarnos o subestimar al rival.

--¿Qué análisis hacés de los primeros partidos?

--En el Preparación, sólo jugamos Ferro Expreso y no se programó el partido contra Luz y Fuerza. El equipo de mitad de cancha para adelante te liquida con el buen pie y juego de los 3 o 4 diferentes que tenemos. Y nos ayuda mucho la localía, ya que contamos con una buena cancha como lo es Unión Ferroviaria 5. También contamos con uno de los mejores arqueros: Francis Scalco –con ese apellido no puede ser malo, ja, ja-- y hay otros tres Scalco jugando. Sólo nos falta el “Sordo” (por Brian), quien se va a sumar una vez que se retire, ja, ja.

--¿Para qué está el equipo?

--Nos propusimos buscar el campeonato. Hay varios jugadores de los más referentes que estamos en los últimos años en regulares y no queremos irnos sin ser campeones en Primera.

--¿Qué nivel ves en los rivales y quiénes son los candidatos?

--Todos serán muy duros, pero nuevamente Marmolería Sáez será candidato. También pueden estar en la pelea Camioneros, Catalgas y Meoni. Pero nosotros también queremos estar entre esos candidatos.

--¿Qué significa tener varios jugadores con pasado en el fútbol de la Liga del Sur?

--Te simplifica mucho el juego la calidad del ‘Pato’ Scalco (Edgar), todos lo conocemos y todos quisiéramos tener un jugador así. Por suerte lo disfrutamos nosotros, pero también hay que sumar a Bernabé Storni, Darío Courtot, Darío Martínez, Maxi Scalco, Thomas Pulido, Bautista Battaglia, Jonatan Carunchio y así te puedo seguir nombrando a todos. Cualquiera de estos podría estar jugando en un equipo de la Liga del Sur.

--¿Cómo viven el fútbol en la actualidad?

--Es una pasión y en el grupo estamos constantemente gastándonos por todo. Hay muchos clásicos: Boca-River, Racing-Independiente y Olimpo-Villa Mitre. Hasta tenemos un hincha de Almirante Brown, imaginate.

--¿Cuánto se extraña el fútbol de los sábados?

--Se extraña horrores, es nuestro cable a tierra. Tenemos un grupo muy unido y esperamos los sábados para vernos. Y algo sagrado es el tercer tiempo, sin dudas. Se extraña mucho el tercer tiempo en Foecyt.

--¿Hay intenciones de sumar Veteranos? Sí. Y la idea es que sea en el corto plazo. Uno va creciendo y los más referentes del plantel ya casi contamos con la edad. Aunque algunos no quieren asumir el número de DNI, ja, ja. Además, estos últimos años perdimos jugadores importantes porque se pasaron a Veteranos.

--¿Es verdad que querías organizar una media day con la presentación de las camisetas?

--Hice una prueba piloto, aunque algunos no saben de qué se trata, ja, ja. Lo copié de las ‘chancle’. Debemos aprovechar los modelitos que tenemos en el equipo como Lucas Mazzuchelli, Luciano Maragaño y Nicolás Rodríguez Aruanno.

En la intimidad

--¿Quién es el más talentoso del equipo? “El ‘Mago’ Bernabé Storni”.

--¿Cuál es el más rústico? “El Ruso Bertín lejos, aunque ahora volvió el ‘Cuchi’ Villarreal”.

--¿Quién es el que no puede faltar nunca? “El DT: Claudio Quillodrán”.

--¿Quién es el que más entiende el juego? “Mi señora te diría: "pero si ustedes no son todos unos crack", ja, ja. Hablando en serio: Storni, Scalco y el pibe de 40: Courtot.

--¿Cuál vive en una burbuja? “Lauchi Maragaño”.

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? “Nuestro gran asador es el Ruso Bertín, quien además cocina como los dioses.”

--¿Quién es el más divertido? “El DT, Bertín y Storni cuando se apagan las luces y agarra el micrófono”.

El plantel