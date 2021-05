Jorge Rial viajará a Miami para vacunarse contra el coronavirus

A pesar de que se mostró muy crítico con los argentinos que viajaron a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el Covid-19, Jorge Rial contó que volará a Miami para ser inoculado, a pesar de que tiene la edad suficiente como para hacerlo en Buenos Aires. "Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", manifestó el conductor de "TV Nostra" en sus redes sociales.

Y continuó: "Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron. Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza".

Por último, hizo referencia a su situación y la de tantos argentinos que decidieron viajar para protegerse en plena pandemia. "Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito", concluyó.

Lo que más llamó la atención sobre su decisión es que el periodista ha criticado duramente a figuras como Yanina Latorre, quien aprovechó sus vacaciones para vacunar a Dora, su mamá, y a Nacho Viale, quien viajó especialmente para inmunizarse. "Privilegio de casta. Su abuela esperó como cualquier mortal. Por eso Mirtha Legrand creó un imperio trabajando y se la admira", manifestó sobre el productor. Mientras que en el caso de la "angelita", puso en duda la legalidad del trámite. (NA)