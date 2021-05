San Lorenzo va por la Liga, Faggiano, Campazzo y también mucho fútbol

Básquetbol

- Se jugará el cuarto punto de las finales de la Liga Nacional, con ventaja del elenco capitalino 2-1, por lo que de ganara se quedará con el título:

18.00, San Lorenzo vs Quimsa

- Por la Liga ACB española se jugará un encuentro, con presencia bahiense:

15.30, Gipuzkoa (Lucas Faggiano) vs Baskonia

- La NBA ofrecerá hoy nueve partidos:

20.00, Hornets vs Clippers

20.00, Pacers vs Bucks

20.30, Heat vs 76ers

20.30, Knicks vs Spurs

20.30, Hawks vs Magic

21.00, Bulls vs Raptors

21.00, Timberwolves vs Nuggets (Facundo Campazzo)

21.00, Grizzlies vs Kings

23.00, Suns vs Trail Blazers

Fútbol

- Continúa su desarrollo la fase de grupos de la Copa Libertadores:

19.00, Vélez vs Liga de Quito (Ecuador)

21.00, Always Ready (Bolivia) vs Olimpia (Paraguay)

21.00, América de Cali (Colombia) vs Atlético Mineiro (Brasil)

- Lo propio ocurrirá en la Copa Sudamericana:

19.15, Aragua (Venezuela) vs La Equidad (Colombia)

19.15, Gremio (Brasil) vs Lanús

19.15, Guabira (Bolivia) vs Bahía (Brasil)

21.30, Aucas (Ecuador) vs Melgar (Perú)

21.30, Libertad (Paraguay) vs Newell's old Boys

21.30, Peñarol (Uruguay) vs Corinthians (Brasil)

21.30, River (Paraguay) vs Sp. Huancayo (Perú)

- Se jugará un partido por los 16avos de final de la Copa Argentina:

14.10, Boca Unidos vs Godoy Cruz

- Comenzará con un partido la décima fecha de la Primera Nacional:

21.10, At. Rafaela vs Tristán Suárez

- Se disputarán dos juegos pendientes de la Premier League inglesa:

14.00, Aston Villa vs Everton

16.15, Manchester United vs Liverpool

- Mientras que en la Liga española se jugarán tres encuentros:

14.00, Valladolid vs Villarreal

15.00, Eibar vs Betis

17.00, Granada vs Real Madrid

- Y en la Serie A italiana se jugará un solo compromiso:

15.45, Crotone vs Hellas Verona